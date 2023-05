Se lo acusó de plagio y ganó el juicio: mira el increíble caso de Ed Sheeran

El cantante salió airoso de una acusación de plagio por parte de la familia del cantante Marvin Gaye, quienes sostenían que la melodía del tema "Thinking Out Loud" del artista oriundo del Reino Unido tenía muchas similitudes con "Let's Get It On". En esta nota te contamos más detalles.