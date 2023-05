La nueva foto de Gerard Piqué y Clara Chía que se hizo viral

A punto de cumplirse un año del anuncio de la ruptura más polémica de 2022, Gerard Piqué lo hizo de nuevo: publicó en su cuenta oficial de Instagram una fotografía muy cariñosa junto a su novia Clara Chía reafirmando su amor y los usuarios no tardaron en convertir en viral la postal con comentarios positivos pero, también, negativos hacia la pareja, dejando en claro que la mayor parte del público tiene puesta la camiseta de Shakira y no apoyan el romance con la joven de 24 años.

Fue el pasado 4 de junio cuando Shakira y Gerard Piqué confirmaron el fin de su relación tras poco más de una década juntos. Desde entonces y por varios motivos, han estado presentes de manera constante en medios de comunicación y redes sociales. Tras haber sido captado durante varias semanas por paparazzis al lado de su nueva novia, el 25 de enero de este año, el exfutbolista compartió la primera foto oficial con Clara Chía a través de sus redes sociales sin más mensaje que la pura imagen de ambos juntos.

Esta es la nueva foto que compartió Gerard Piqué a su cuenta de Instagram con Clara Chía que revolucionó las redes sociales y se llenó de comentarios negativos.

Hoy, casi cuatro meses después de aquella fotografía que dio la vuelta al mundo y con la que confirmó las especulaciones de su romance, el ex defensa del FC Barcelona actualiza la información y claramente muestra lo feliz que está al lado de la joven de 24 años. En la nueva postal acompañada tan sólo de un corazón anaranjado como mensaje, ambos se encuentran sentados sobre una silla de madera en lo que parece ser una casa de campo. Ella usa playera negra y él está sin camiseta. La pareja sonríe en clara muestra de que, pese a las críticas en su contra y las canciones de despecho por parte de Shakira, ellos están más unidos que nunca.

Sin embargo, este nuevo post que ya acumula casi un millón de likes, dividió opiniones, aunque más negativas que positivas. Para los fans de la colombiana no cayó de su gracia, mientras que los seguidores de Piqué continúan aplaudiendo la relación que, según ha trascendido, cumple año y medio de vigencia.

Clara Chía y Gerard Piqué no pudieron evitar la ola de haters en su foto.

“La que se lo queda pierde”; “Esta pareja me recuerda a Carlos de Inglaterra y Camila, nunca serán ni perdonados ni aceptados por la gente”; “El payaso del circo, no sé para qué postea si siempre queda en ridículo”; “Pueden vivir tranquilos arruinando una vida de familia”; “Estos creen que subiendo fotos así, la gente cree que serán felices, nooooooooo, les deseo lo peor de lo peor”; “Y recuerda Clara, que si ella no se enteraba, él no se lo diría y vos seguirías comiendo la mermelada ajena”, son algunos de los comentarios negativos que se leen.

Los internautas salieron en defensa de Shakira en lugar de bancar a la pareja de Piqué y Clara Chía.

Entre lo positivo, les escribieron: “Cuando realmente eres feliz ni si quiera importa lo que diga la gente”, “Aquí con mi twingo y soporten” y “La felicidad factura más que cualquier cosa”.