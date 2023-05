El impactante cambio de look de Sadie Sink que la aleja de Stranger Things

Los últimos papales que interpretó Sadie Sink cautivaron a distintas audiencias de una manera llamativa, tanto que esto no pasó desapercibido para los principales cineastas que vienen planeando hace tiempo proyectos que le sentarían muy bien a la estrella de Stranger Things. Su más reciente trabajo fue en The Whale junto a Brendan Fraser, film en el que se tuvo que poner en la piel de una adolescente con problemas de autoestima por sentirse abandonada por sus padres y tiene una relación muy conflictiva con Charlie que padece obesidad mórbida. Se viene una nueva película y para ella se la jugó animándose a un corte radical de cabello que sorprendió a todos.

Sadie Sink es una de las actrices más prometedoras de su generación y ha conquistado al público con su papel de Max en Stranger Things. También protagonizó recientemente el corto de Taylor Swift para su canción All Too Well donde demostró sus dotes para el drama, y ahora se prepara para otro reto: O'dessa, una rock opera musical para la que ya está rodando en Croacia.

Sadie Sink tuvo un cambio rotundo de look para su próxima película.

Pero al parecer su papel requería decir adiós a su extensa melena pelirroja, y Sadie ha estrenado un corte radical que ha impactado mucho a sus fans, que se preguntan si no afectará a su personaje en Stranger Things. Aunque lo cierto es que la serie de Netflix está en parón indefinido -como muchas otras-a causa de la huelga de guionistas.

El estilista de las famosas, Tommy Buckett, ha sido el encargado del corte y ha hablado largo y tendido de este llamativo cambio de look. "Cuando lo estaba haciendo, pensaba que la gente iba a amarme u odiarme absolutamente", confiesa a Vogue, y cuenta también que la propia Sadie le dio referencias de los 90, de la moda andrógina y alusiones a David Bowie y Mick Jagger. "Me gustaba mucho la idea de referenciar con los 90 a Winona Ryder en la parte delantera, es con un pixie guay y más largo", reflexiona Buckett.

El estilista de Sadie Sink fue Tommy Buckett para la película O'dessa.

El estilista asegura que "en cuanto lo hicimos dijo en plan, 'Oh dios mío, me siento yo misma. No estoy colapsando de cortarlo todo, el pelo crece'", recuerda. También asegura que le ha dicho muchas veces que no deje a nadie que le cambie el color, pues su espectacular pelirrojo "nunca lo volverás a conseguir".