El álbum de fotos privado de Isabella, la sobrina de Shakira de la que el mundo habla

Instada en Miami desde hace ya varias semanas, Shakira arrancó una nueva vida junto a sus dos hijos Sasha y Milan, lejos de Barcelona y con aires de reiniciar su historia. Por estos días, la colombiana fue noticia por varias situaciones que vivió, y entre ellas se dio la presentación de su sobrina: Isabella Mebarak.

Es cierto que Shakira está hoy envuelta en rumores de posibles romance, recordando que se habló de Lewis Hamilton hace semanas. Sin embargo, la cantante también presentó a su bella sobrina Isabella Mebarak que está conquistando con su arte y ya brilla por luz propia.

Isabella Mebarak, la sobrina de Shakira, está en boca de todos.

La joven es una artista que tiene 24 años. Es hija de uno de los nueve hermanos que tiene Shakira y al igual que su tía, Isabella también se ha dedicado al arte, aunque en su caso dirigido a la pintura.

Pero Isabella Mebarak no solamente se dedica al arte en el lienzo, ya que también una destacada diseñadora. Y es que de hecho se hizo conocida por las camisetas con las que le sacó rédito al revuelo mediático generado por el Bizarrap Session #53 y con el mítico lema "Las mujeres no lloran, las mujeres facturan".

En Instagram, la joven ya suma más de 30 mil seguidores como parte de una red social en la que suele compartir su arte de manera habitual, compartiendo fotos de sus obras e imágenes de su cotidianidad.

Días atrás, Shakira compartió una foto junto con ella y escribió: “Con mi sobrina Isabella Mebarak, anoche en su exhibición en Miami. Al fondo ‘Amerikkkan’ su obra protesta sobre Black Lives Matter. One of my fav!”.

Como era de esperar, la imagen ha causado auténtico furor y suma más de 800 mil likes y cientos de comentarios, muchos de ellos elogiando tanto a la barranquillera como así también a su bella sobrina.