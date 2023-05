Chayanne apareció en redes sociales con bata y boxer y enloqueció a sus seguidores

Uno de los rasgos que más sorprende de Chayanne es que parece que el paso del tiempo no lo afecta y cada día está más radiante y buen mozo que ayer. Es que a sus 54 años conserva intacta la sonrisa de dientes blancos y un físico para el infarto que bien sabe en qué momentos mostrar para enloquecer a sus fans de todo el mundo. El puertorriqueño se encuentra grabando las últimas escenas de su nuevo video clip que se estrenará el próximo jueves 25 de mayo pero antes quiso encender las alarmas para que todos estén atentos, por lo que abrió y cerró su bata blanca con sólo un bóxer en su interior.

El cantante puertorriqueño está pronto a lanzar una nueva canción de la que ha dado algunas pistas en sus redes sociales. Si bien por ahora solo se sabe que se llama Bailando Bachata, el artista dio a conocer este lunes que está en plena grabación de su video clip. A través de sus cuentas de Instagram y TikTok, el intérprete de Dejaría todo compartió un video antes de entrar a su remolque, donde se prepara para la filmación.

Chayanne apareció en redes sociales en bata y bóxer y enloqueció a sus fans.

De hecho, les contó a sus fans que venía llegando de grabar una escena en una piscina, por lo que solo traía puesta una bata y debajo un bóxer negro. "Ahora mismo vengo de una de las escenas de la piscina. El video está quedando hermoso. Me pusieron una bata y ahora no sé si ... ¿Me la quito o me la dejo?", preguntó en tono de broma, para luego ingresar a su camarín.

Junto al clip que subió a sus redes sociales, Chayanne escribió: "Jumm, espero que les guste… el video de Bailando Bachata". El registro en cosa de minutos se llenó de 'me gusta' y miles de comentarios de sus fans que lo elogiaron por lo guapo y por lo bien que se mantiene. Asimismo, le pidieron que sí se quitara la bata.

"El hombre más bello del mundo", "Con bata o sin ella, eres hermoso, te amo Chayanne", "Claro que sí, que te la quites", "Tú no eres capaz de quitártela, pero te gusta mortificar", fueron algunos mensajes que le dejaron los y las usuarias. Cabe mencionar que este nuevo hit del artista, según ha contado, saldrá en todas las plataformas este próximo jueves 25 de mayo.