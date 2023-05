Los esfuerzos de reconciliación entre Megan Fox y Machine Gun Kelly no están dando resultado

En febrero de este año se encendieron las alarmas al notar que Megan Fox había eliminado todas las fotografías con Machine Gun Kelly de su cuenta personal de Instagram. Luego, se la vio públicamente sin su anillo de compromiso y esto sólo podía significar que los rumores de ruptura eran ciertos. Las primeras fuentes aseguraron que se trataba de una tercera en discordia. Fue la misma actriz de 37 años quien se encargó de desmentir estos dichos pero la pareja cuelga de un hilo y no hay señales de ninguna boda.

“Están trabajando lentamente en la reconciliación, pero él todavía está totalmente en penitencia”, dijo una fuente a la revista People. La fuente agregó que Kelly, de 33 años, está haciendo “todo lo que puede” para recuperar oficialmente a Fox, de 37 años. “Ella lo está haciendo trabajar para ello”, agregó la fuente. “Sin embargo, sigue siendo una dinámica poco saludable, y sus amigos simplemente no ven que esto dure”.

Megan Fox y Machine Gun Kelly siguen trabajando en reconstruir su relación.

Kelly fue visto el jueves caminando por la alfombra roja para la fiesta de Sports Illustrated en honor a que Fox aparece en la portada de la edición de trajes de baño de 2023. Sin embargo, el cantante de Bloody Valentine posó en solitario para los fotógrafos, mientras que la estrella de Transformers también desfiló y concedió hizo entrevistas de prensa por su cuenta.

Esa misma noche, Fox mostró su apoyo a Kelly asistiendo a su espectáculo con Travis Barker en el evento del 25 aniversario de Lovesac en la ciudad de Nueva York. Sin embargo, no se vio a la actriz con el anillo de compromiso de dos piedras que le regaló el rockero. Fox anunció en enero de 2022 que Kelly le había propuesto matrimonio bajo un “árbol baniano”. La pareja se conoció en marzo de 2020 mientras filmaban Midnight in the Switchgrass en medio de la separación de la actriz de Jennifer's Body de la estrella de Beverly Hills, 90210 Brian Austin Green.

Aunque se comprometieron, aún no hay planes de boda futura entre Megan Fox y Machine Gun Kelly.

Después de varios meses de relación, Fox provocó rumores de una posible ruptura en febrero cuando borró todas las fotos de ella con Kelly de sus redes sociales y subtítulo una presentación de diapositivas, "Puedes saborear la deshonestidad / está en tu aliento". La estrella de Teenage Mutant Ninja Turtles se quitó el anillo de compromiso poco después. Sin embargo, Fox y Kelly parecían estar trabajando en sus problemas cuando fueron vistos visitando la oficina de un consejero de pareja.

Una fuente le dijo a Page Six en ese momento que la pareja estaba teniendo problemas porque la actriz había encontrado mensajes de texto “sospechosos” en el teléfono del cantante. Fox luego negó que el engaño estuviera detrás de los problemas en su relación con Kelly.

La distancia entre Megan Fox y Machine Gun Kelly comenzó cuando la actriz encontró mensajes "sospechosos" en el celular del cantante.

“No ha habido interferencia de terceros en esta relación de ningún tipo. Eso incluye, pero no se limita a… humanos reales, DM, bots de IA o demonios súcubos”, escribió en Instagram el 19 de febrero. Desde entonces, la pareja continuó yendo a terapia y se fue de vacaciones a Hawái en medio de sus esfuerzos por reconciliarse.