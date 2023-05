Esto es lo que dijo Aleyda Ortiz sobre la ruptura de Clarissa Molina

Aleyda Ortiz es una gran amiga de Clarissa Molina. De hecho, iba a ser una de las invitadas de honor a la boda entre la dominicana y Vicente Saavedra, evento que nunca se llegó a dar por la ruptura de la relación. Ahora, se apoyan mutuamente y se dan ánimos para enfrentar lo que viene.

La nacida en Santiago de los Caballeros, en República Dominicana, terminó su relación con Vicente Saavedra hace pocas semanas, o al menos eso dice el comunicado fue del 16 de mayo en sus redes sociales. Desde ese momento, e incluso en los días previos, se la notaba con una mirada apagada y con sensaciones de tristeza, lo que alarmó a sus seres queridos y fanáticos.

Clarissa Molina y su ex Vicente Saavedra cuando eran una feliz pareja.

La ganadora del certamen Nuestra Belleza Latina 2014, Aleyda Ortiz, le dio algunos consejos valiosos y llenos de cariño a su querida amiga Clarissa Molina:

"El consejo que le di fue que nada… Todos hemos pasado por el proceso doloroso de separación. Yo personalmente he compartido mis procesos y también han sido algunos públicos y mi consejo mayor es que el tiempo pasa, el tiempo todo lo cura y que se enfoque en ella, que eso es lo mejor y que nadie se muere de amor".

Además, la primera finalista de Miss Universo Puerto Rico 2014 confesó: "A mí, por ejemplo, eso era lo que más me afectaba porque yo soy muy emocional; pero ella está bien, ella está fuerte, está tranquila y eso es lo más importante".

Aleyda Ortiz también opinó acerca de su presente y futuro profesional

Clarissa Molina y Vicente Saavedra en una de sus apariciones en público.

La conductora de En casa con Telemundo reveló que haber salido de Univisión para irse al canal de la competencia fue una decisión muy fuerte para ella:

"Fue un salto al vacío prácticamente porque de verdad yo no tenía nada, no tenía ni un plan, simplemente darme un voto de confianza y que mi corazón ya venía diciéndome ‘por aquí no es’, porque yo quería hacer más cosas en mi vida".

Según confesó la presentadora caribeña, luego de haber dado ese salto se sintió mucho mejor con ella misma y con las personas que la rodean. Ahora, su próximo paso es ser madre junto a su pareja, el empresario cubano Ricardo Casanova.