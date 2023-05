En el ojo de la tormenta: la insólita reacción de Paulina Rubio en el programa español ‘Y Ahora Sonsoles’

Hace tiempo Paulina Rubio tiene problemas para salir de las polémicas y las controversias. Viene de un año que le pegó muy duro emocionalmente tras la muerte de su madre, Susana Dosamantes, y al tener que enfrentarse continuamente con los padres de sus hijos en la justicia por la custodia y manutención. Aún así, los medios de comunicación se mueren por entrevistarla como sucedió con el programa de televisión español Y Ahora Sonsoles, aunque no se llevaron la mejor experiencia de la mexicana quien reaccionó de una manera grosera a una broma.

Paulina Rubio, una vez más, se colocó en el ojo del huracán luego de su visita al programa español Y Ahora Sonsoles, donde sostuvo una incómoda entrevista con la conductora Eva Soriano. Mientras la llamada Chica Dorada y la presentadora de televisión platicaban, todo se salió de control cuando la cantante hizo un comentario fuera de lugar y cuya interpretación causó revuelo en redes sociales.

Paulina Rubio tuvo una insólita reacción con la conductora española Eva Soriano en el programa Y ahora sonsoles.

Todo comenzó cuando la mexicana dijo que tiene un pedazo de España en su casa. Ella se refería a su hijo Andrea Nicolás; sin embargo, Eva le respondió a modo de broma: “Ah, pensé que te habías llevado una piedra o algo”. Aunque en su momento Paulina Rubio consideró divertido el comentario y comenzó a reírse, después se levantó y le dio la espalda a Soriano diciéndole: “límpiame el cul* si puedes, ¡coño… que me limpies el cul*! No es cierto, ay que mala”.

En el video que se difundió en Internet, se ve el instante en que la conductora no entiende lo que la intérprete de Ni una sola palabra le está pidiendo, por lo que Paulina le dice: “¿no que eres bromista güey?”, haciéndole notar que el chascarrillo no le había gustado.

Eva Soriano le hizo un chiste a Paulina Rubio y la cantante se lo tomó como una ofensa.

Finalmente, Eva Soriano le respondió totalmente desconcertada: “Pero Paulina, me dijiste ‘límpiame el cul*’, no se lo habías dicho a nadie”. En redes sociales algunos usuarios se preguntaron si en realidad la ex integrante del grupo Timbiriche reacciona siempre de esta manera cuando se molesta o si se trataba de una broma. Incluso, hubo quienes consideraron que podría estar “intoxicada”. Hasta ahora, la artista no se ha pronunciado al respecto.

Hace unos meses, Paulina se hizo tendencia en redes sociales luego de que se viralizara un video en el que se le ve, supuestamente, haciendo sus necesidades en la playa, situación que generó una serie de memes y burlas debido a que se cree levantó unas piedras para limpiarse.

Ante esta situación, trascendió que la broma de la periodista pudo haber hecho referencia a ese momento.