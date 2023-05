Fallece Ray Stevenson, actor de Star Wars, Thor y Punisher

Luego de haber sufrido un problema de salud el pasado sábado 20 de mayo, el actor Ray Stevenson no pudo recuperarse y falleció a los 58 años de edad. El irlandés se encontraba grabando en Italia como parte del elenco de la película “Cassino in Ischia”, donde interpretaba el papel protagónico de “Nic Cassino”. Ray es recordado por sus trabajos en la serie “Roma”, “Punisher 2: Zona de Guerra”, “Thor” y “Star Wars”.

El medio “Independent Talent” confirmó la noticia del fallecimiento de Stevenson, quien ingresó al hospital el sábado 20 de mayo y falleció 24 horas después, el día domingo 21 de mayo. El actor contaba con una carrera llena de éxitos, y cuenta de ello fueron sus apariciones en “Star Wars: Ashoka” como "Baylan Skoll". Entre sus últimos trabajos podemos encontrarle en “Vikingos”, “Star Wars: The Clone Wars”, “La memoria de un asesino” y “Accident Man: Hitman’s Holiday”.

Ray Stevenson ingresó al hospital el sábado 20 de mayo y falleció 24 horas después.

Asimismo, Ray Stevenson es recordado por varios personajes que encarnó en alguna de las series más populares de los últimos años. Así es que en “Dexter” interpretó a “Isaak Sirko” durante 9 episodios, mientras que en “Roma” dio vida a “Titus Pullo” durante 22 episodios. El actor irlandés también formó parte del Universo Cinematográfico de Marvel en películas como “Thor: Ragnarok”, interpretando el papel de “Volstagg”.

Ray Stevenson será recordado por su participación en exitosas producciones.

Stevenson nación en Lusburn, Irlanda del Norte y comenzó su carrera a principios de la década de los 90 con series de televisión como “Band of Gold”, “The Dwelling Place”, “The Tide of Life” y “Peak Practice”. A medida que iba ganando notoriedad logró interpretar a “Dagonet” en “El Rey Arturo” (2004), para luego tener una brillante performance en la serie “Roma” como "Titus Pullo".

Así es que en el 2020, Ray brindó una entrevista para el portal “Backstage” donde aseguró que la interpretación de su vida había sido el papel que hizo en la serie “Roma”. “Diría que Titus Pullo en Roma. En aquel tiempo me di cuenta qué es lo que era salir por ti mismo y confiar en tu instinto, y confiar en que un montón de tu trabajo se ha hecho de manera subconsciente y silenciosa. Y también en el enfoque que está tomando mi carrera en vez de la carrera que debería tener; ahora es el momento y es lo único que importa”, había expresado en aquel momento Ray Stevenson.