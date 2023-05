El contundente mensaje de Galilea Montijo para los que critican su nuevo romance con Isaac Moreno

El nuevo romance de Galilea Montijo con Isaac Moreno causó revuelo en las redes sociales y ahora, la conductora rompió el silencio lanzando un contundente mensaje para aquellos que critican su relación con el joven modelo a pocos meses de haber anunciado su divorcio de Fernando Reina Iglesias.

Hace unos días se dieron a conocer unas fotografías de Galilea Montijo junto a Isaac Moreno donde se los veía en la playa tomados de la mano y muy divertidos. Esto disparó una serie de especulaciones sobre la pareja. Ahora se sabe que el modelo es originario de Santa Cruz de Tenerife en Las Islas Canarias, quien vive en México y tiene un hijo, Además estudió Contabilidad y es especialista en Ingeniería Estructural.

Galilea Montijo e Isaac Moreno fueron captados dando un paseo por la playa tomados de la mano.

Lo cierto es que, luego de que salieran a la luz estas fotografías, las críticas en las redes sociales no se hicieron esperar, ya que algunos señalaron que era muy pronto para que Galilea vuelva a entrar en una relación sentimental, así como también porque su supuesto novio lucía mucho más joven que ella.

Es por ello que la conductora aprovechó un espacio en el programa “Hoy” del cual es conductora y respondió a todos aquellos que emitieron comentarios negativos lanzando un fuerte mensaje.

Isaac Moreno, es español, pero vive en México.

En pleno programa, Galilea Montijo no se quedó callada y dejó muy en claro que tiene derecho a seguir con su vida y volver a tener una nueva pareja, porque con eso no le hace daños a nadie. Entre risas y algunos chistes entre sus compañeros del matutino, Tania Rincón le hizo un comentario cocoso. "Con razón se le veía una piel más sana", dijo. Ante esto, Galilea lanzó el polémico y contundente mensaje. "¡Ay, qué gachos! Si me divorcié no me capé", expresó la presentadora.

Asimismo, luego de decir lo que pensaba, Montijo aclaró que en este momento lo que más le importa es su hijo Mateo. Por su parte, sus compañeros de mesa aplaudieron su actitud y aseguraron que ella es una mujer soltera y es libre de hacer lo que quiera.