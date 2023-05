Dayanara Torres habló de la lección que aprendió con su separación de Marc Anthony

Recientemente, Dayanara Torres ha brindado una entrevista para el medio “Primera Hora” de Puerto Rico en la cual abrió su corazón y habló sin filtros de la lección que aprendió con su separación de Marc Anthony, con quien tuvo a sus dos hijos Cristian y Ryan. Esa experiencia le sirvió a la ex reina de belleza a saber bien que es lo que quiere en esta vida y que es lo que no aceptará de ninguna manera.

Cabe destacar que la conductora está celebrando su 30 aniversario como Miss Universo, por lo que a través de sus redes sociales ha compartido desde que arrancó el año momentos memorables de toda su trayectoria, con la cual se siente bendecida. "Me siento feliz, me siento plena, me siento contenta, yo creo que todo pasó como tenía que pasar", expresó Torres en la entrevista.

Dayanara Torres se divorció de Marc Anthony hace 20 años.

La conductora no ocultó que entre sus momentos más complicados se encuentra la separación de Marc Anthony, aunque este tema está superado ya que recalcó que ya pasaron 20 años de su divorcio con el cantante puertorriqueño.

Si bien ese tema quedó atrás, Dayanara Torres reconoció que lo vivido con el salsero le brindó las herramientas necesarias para disfrutar de la vida como ella desee.

Hace unos días Dayanara Torres y Marc Anthony asistieron a la graduación de su hijo mayor, Cristian.

"Uno siempre le tiene miedo a enamorarse nuevamente especialmente cuando pasas por cosas tan fuertes, humillantes, tristes, pero yo no quería dar poder a ese episodio que no tiene que ver conmigo y que rija mi vida, o mis miras al amor. En estos momentos yo digo, lo que pasó en mi vida me dio las herramientas para saber lo que quiero y lo que nunca voy a dejar pasar y lo que nunca voy a aceptar, así que es perfecto", expresó Dayanara.

Asimismo, Torres habló de su nuevo amor. "Es una persona que me quiere ver triunfar, no es una persona que me quiere guardar en una cajita, al contrario, me quiere ver brillar, me quiere ver en el escenario, estoy viviendo algo totalmente diferente, pero me hace tan feliz porque es lo que me merezco", dijo puertorriqueña.

En la actualidad, Dayanara se siente plena en todos los aspectos de la vida, gracias a que ha sabido sacar lo bueno de todo lo malo vivido, lo que le permite disfrutar de sus hijos, su trabajo y su salud, con la sabiduría adquirida a lo largo de todos estos años.