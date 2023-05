¡Increíble! Karol G confesó quienes fueron sus ídolos de pequeña

Karol G reveló que Selena, los Backstreet Boys, las Spice Girls, Gloria Stefan y Shakira fueron los ídolos que la inspiraron de pequeña y de quienes aprendió para llegar a ser la artista que hoy todos conocemos.

La artista colombiana aparece en el más reciente número de la revista W, dedicado a varios artistas pop del momento. Pero con motivo de ello también aceptó participar en un video haciendo la técnica conocida como ASMR, susurrando las cosas que le gustan y haciendo ruidos con propósitos relajantes.

Así, la cantante colombiana se mostró en el clip abriendo una lata de soda y derramándola sobre hielo para que se sintiera el efecto del sonido de la efervescencia, preparando un cereal para escuchar esa música crujiente que se percibe al derramarse sobre un tazón, y tocando unas maracas.

Sin embargo, en su monólogo aprovechó la ocasión para contar un dato desconocido para muchos de sus fans, ya que reveló que grupos y artistas son sus ídolos desde hace tiempo.

“Cuando era niña tenía tantos artistas que me gustaban. Tengo que comenzar con Selena, mi favorita. Debo decir que escuchaba mucho a las Spice Girls, y en su película usaban unos zapatos deportivos con plataforma, con los que me obsesioné, y nunca los tuve, pero ahora tengo su peinado. También escuchaba a los Backstreet Boys. Era una “chica Backstreet Boy”. Me encantaban y yo sé que a ustedes también, así que no digan que no. Me gustaban muchos artistas de nuestra comunidad latina. Por ejemplo, Shakira. También Gloria Stefan, me encantaba su música”.

Las repercusiones de las fotos de Karol G

La cantante obtuvo más de tres millones de likes por las fotos en las que posa para esta famosa revista, usando una variedad de coloridos atuendos.

Cabe recordar que Karol está promocionando el miniconcierto acústico que hizo como parte de la serie "Tiny Desk Concerts" y el que interpretó varios temas de su exitoso álbum Mañana será bonito.

Asimismo, Karol G ha sido parte del show de Alicia Keys en Colombia y todavía sigue disfrutando del éxito del tema "TKG" que hizo en colaboración con la mejor artista colombiana de todos los tiempos, Shakira.