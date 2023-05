¡Al fin se acabó! Alec Baldwin terminó el rodaje de esta reconocida película

El actor Alec Baldwin ha hecho uso de su cuenta de Instagram para compartir una fotografía que lo muestra acompañado del joven actor Patrick Scott McDermott, con quien comparte créditos en la película "Rust" y a quien ha felicitado por su gran talento.

Fue el 21 de octubre de 2021 cuando ocurrió un accidente fatal en el set del filme. Alec Baldwin disparó en una escena con un revólver que estaba cargado, provocando la muerte de la directora de fotografía Halyna Hutchins.

Tras retirarle los cargos de homicidio involuntario, los fiscales de la causa informaron que el actor no fue absuelto aún, ya que seguirán las investigaciones, y en las últimas cuatro semanas se retomó el rodaje, pues había que filmar las escenas faltantes.

Algunos dicen que durante todo este tiempo no se habló del argumento de la película debido a la situación tan polémica que circuló alrededor del rodaje y solo se sabía que se trataba de un film western dirigido por Joel Souza. Ahora que el rodaje ha terminado, se ha dado a conocer la historia.

La trama de esta intrincada película, sumida en una desgracia para una persona que era parte esencial del equipo de rodaje, gira en torno a Harland Rust (Alec Baldwin), un forajido que viaja a un pueblo de Kansas para defender a su nieto (Brady Noon) luego de que este es sentenciado a muerte por haberle quitado la vida a un habitante del pueblo. La fecha de estreno en cines aún no se ha confirmado.

¿Quién es Alec Baldwin?

Alec Baldwin es un actor, productor y comediante estadounidense. Nació el 3 de abril de 1958 en Massapequa, Nueva York. Es conocido por su versatilidad en la actuación y ha trabajado tanto en películas como en televisión y teatro.

Alec Baldwin compartiendo una imagen del set de la película junto a uno de sus compañeros de rodaje.

Baldwin ha tenido una exitosa carrera en el cine, participando en películas como "Beetlejuice", "The Hunt for Red October", "The Departed" y "It 's Complicated", entre muchas otras. También ha trabajado en numerosas producciones televisivas, siendo especialmente reconocido por su papel como Jack Donaghy en la serie "30 Rock", por el cual ganó varios premios, incluyendo varios Emmy.

Además de su carrera actoral, Alec Baldwin también es conocido por su trabajo como comediante. Ha sido anfitrión del popular programa de comedia "Saturday Night Live" en múltiples ocasiones, donde ha demostrado su talento para la comedia y la imitación de personajes famosos.

Alec Baldwin también ha estado involucrado en la producción de películas y programas de televisión a través de su compañía productora, El Dorado Pictures. A lo largo de su carrera, ha recibido numerosos premios y reconocimientos por su talento actoral y contribuciones a la industria del entretenimiento.