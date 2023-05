¿Cuál es el fuerte conflicto detrás de la herencia de Andrés García?

Andrés García fue uno de los galanes más cotizados del mundo del espectáculo latino. El actor falleció el 4 de abril de 2023, luego de padecer serios problemas de salud que lo llevaron a hospitalizarse en varias ocasiones durante su último año de vida. La estrella de telenovelas estuvo envuelta en numerosas polémicas por la relación que mantenía con sus tres hijos, Andrés, Leonardo y Andrea, además de revelar que tenía una cuarta hija llamada Arena. Lo cierto es que la herencia que dejó ha creado mucho conflicto entre sus familiares, incluso también con su última esposa, Margarita Portillo.

Andrés García falleció a causa de serias complicaciones en su salud.

Y es que cuando murió Andrés García, se dijo en principio que había dejado todo en orden y que Portillo podría ser la que se quede con la mayoría de los bienes por ser su última esposa. Sin embargo, ahora se ha revelado que el acta de matrimonio entre el actor y Portillo no es legal, ya que el protagonista de la película “Chanoc” nunca se divorció de Sandy Vela, la madre de sus hijos mayores, y como se casaron sin separación de bienes, la heredera legítima sería ella, a quien le correspondería la mitad de la fortuna del galán. En este momento, está en curso un juicio de sucesión testamentaria.

Roberto Palazuelo fue amigo cercano de Andrés García y también lo asesoró como abogado.

Roberto Palazuelos fue quien informó de esta situación, ya que además de ser amigo cercano del actor, también lo apoyó como abogado. "Se casaron ahí, inclusive le dije a Andrés '¿y tu otro matrimonio?'. Dijo 'No pasa nada, es otro estado'. Pero, ahorita con las indagaciones que se han hecho, nos enteramos que no hay ningún divorcio ni nada y que ese matrimonio, ante los ojos de la ley, sigue siendo el primero en derecho y el válido. El acta de matrimonio de Margarita Portillo es hasta que no la verifiquen después de un juicio. Ambas son válidas, la que prevalece y terminará ganado es la primera en derecho", explicó al programa mexicano de televisión “De primera mano” de Imagen TV.

Palazuelos aseguró que la compra-venta de las propiedades de Andrés García puede tener implicaciones legales. "Cualquier persona que vaya a comprar se tiene que cerciorar que todos los hijos y cónyuges que estén vivos firmen. Si no está la formalidad que los dos hijos, tanto Andrecito como Leonardo, firmen, y también la legítima esposa, está viciada de modalidad absoluta", dijo el abogado.

Aún no hay definición con respecto a la herencia de Andrés García.

Asimismo, Roberto Palazuelos reconoció que su padre está ayudando legalmente a la primera esposa de Andrés. "Sé que Sandy se ha reunido muchas veces con mi padre, quien sigue litigando, sé que el despacho de mi padre está llevando esas diligencias e investigación. También sé que se va a abrir el testamento muy pronto, del cual Margarita es la albacea, se va a ver si hubo algún cambio. O, mágicamente, Margarita terminó siendo la beneficiada con todo", dijo al mismo tiempo de aclarar que el último testamento del actor podía ser nulo.