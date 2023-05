Con un catsuit de encaje, Lourdes León, la hija de Madonna, incendió las redes sociales

Cuando tu mamá es nada más y nada menos que la Reina del Pop, y creciste viendo sus videoclips, yendo a sus conciertos y admirando los outfits más osados y atractivos es imposible no heredar un poco de esa valentía y aplicarla a tu propia vida. Lourdes León está siguiendo los pasos de Madonna en el mundo artístico y no es la primera vez que posa para las cámaras con looks que descontrolan a sus seguidores. En esta oportunidad, eligió un catsuit negro de encaje que prendió fuego la red social de la camarita.

En una serie de posteos que hizo en su perfil de Instagram, la heredera de la reina del pop mostró una sesión de fotos para la revista W Magazine junto a sus compañeros de Chemical X, su sello discográfico, y dejó poco lugar a la imaginación con un sugerente catsuit de encaje negro con transparencias.

Lourdes León sorprendió a todos con una sesión de fotos encendia.

Como complementos sumó un cinturón ancho negro que enmarcó la cintura y un par de stilettos al tono, accesorios de estética femme fatale al mejor estilo Madonna. El pelo larguísimo, bien lacio, un par de aros de argollas extra large y un maquillaje en tonos neutros con foco en la mirada completaron el estilismo.

Una de las postales más jugadas sin duda fue junto a uno de sus colegas, en un sillón, donde se mostró de espaldas y dejó ver las transparencias de la parte trasera del modelo. Con mucha actitud, también desplegó su actitud sobre una mesa de pool y revolucionó las redes.

Lourdes León posó con un catsuit de encaje para el infarto.

Algunas semanas atrás, la primogénita de Madonna asistió a un evento de moda en Nueva York y dejó a todos los presentes boquiabiertos con su audaz vestuario: un mono total black con aberturas cut out extremas en la zona de los pechos, el abdomen, los hombros y las piernas. Es de la colección de Mugler para H&M.

Se trata de un capricho fashionista que se impuso con fuerza hace varias temporadas y que aún sigue vigente entre las amantes de la moda -lo eligen celebridades tanto de la escena nacional como internacional-. Además, la prenda tiene secciones con transparencias en las piernas y el pubis que dejan al descubierto mucha piel, logrando un look glamouroso y provocativo.

Lourdes León heredó la actitud atrevida y sensual de su mamám, Madonna.

Por encima de la prenda, la it girl sumó un tapado tejido XXL con detalles de plumas también negro. Como complemento final, se puso unos zapatos altísimos total black con taco de aguja y correa ancha en los tobillos, estilo pulsera.