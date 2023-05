Con pantalones holgados y zapatillas, Thalía dio cátedra de estilo a sus 51 años

Desde que comenzó el año, Thalía no hace otra cosa que acaparar los titulares, ya sea por su vida privada, cuando se rumoreaba que había problemas matrimoniales con Tommy Mottola, o por su vida profesional, ya que se viene una interesante lista perteneciente a los ‘80 y ‘90 de canciones reversionadas por la mexicana, así como su premio entregado por los Billboard. Ahora también se anima a dar cátedra de moda a mujeres que, como ella, pisan la quinta década, demostrando que no importa la edad mientras tengas actitud para llevar el outfit que sea.

Thalia está promoviendo su nuevo álbum de estudio y eso solo puede significar una cosa: tendremos muchos looks que comentar. Con Thalia's Mixtape la cantante mexicana le rinde homenaje a algunos de los grandes éxitos del rock en español de los 80 y 90, música con la que creció. La promoción comenzó apenas hace una semana, cuando tomó el escenario de los Billboards Mujeres en la Música Latina con un conjunto de leopardo muy atrevido de Dolce & Gabanna. Luego nos mostró que no hay nada más elegante que un vestido negro para recibir un premio.

Thalía dio cátedra de moda al usar un pantalón de jean holgado.

Pero cuando no lleva vestidos drapeados ni enterizos estampados, la cantante de 51 años, Thalia, sabe mezclar piezas sartoriales con los nuevos objetos de lujo: los tenis. Porque contrario a lo que podríamos pensar, el calzado deportivo se ha convertido en la pasión tanto de la generación Z como de coleccionistas de moda que saben que ahora el lujo se lleva en los pies. Siguiendo el ejemplo de Jennifer Lopez, sabe que a los 50 se puede llevar todo con las piezas adecuadas. Ya sea con mom jeans o pantalones sastre, los zapatos deportivos se pueden llevar hasta la oficina. En su última aparición afuera del Today show en la Ciudad de Nueva York, Thalia saludó a sus fans con un conjunto sastre en gris deconstruido y los tenis de Nike que combinan con todo.

Thalía demostró que no existe límites de edad para usar las prendas que están de moda.

A los 50 (y a cualquier edad) hay unas zapatillas que no pasan de moda: los Nike Dunk Low ‘Grey and White’. Thalia lleva este par diseñador por Peter Moor con unos pantalones holgados de cintura alta en color gris y bolsillos azules y una chaqueta a juego recortada. El toque casual se lo puso la camiseta blanca en V. Los complementos tampoco pasaron desapercibidos, Thalia llevó un par de arracadas XL, uno lentes de sol de aviador plateados y una bolsa de mano de Hermès color camello. Mezclando high and low como toda una experta en la materia, la cantante mexicana da cátedras de estilo.