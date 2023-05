Alix Aspe revela que se va de Miami

Alix Aspe ha pasado unos últimos meses muy intensos. Recientemente casada, la presentadora mexicana está atravesando por un momento de cambios, lo que la obliga a tomar ciertas decisiones. Sin embargo, no siente miedo, y por el contrario, reconoce que este tipo de desafíos que le pone la vida la emocionan, por lo que reveló que tiene todo listo para irse de Miami.

Luego de su salida de Telemundo, donde estuvo por más de 8 años, Alix utilizó sus redes sociales para anunciarles a sus seguidores lo que ha decidido hacer en este momento trascendental de su vida en el que piensa disfrutar y explorar todas las oportunidades que se le presente.

Alix Aspe esta atravesando por un momento de cambios.

Con el positivismo que la caracteriza, Alix compartió un video donde se muestra maquillándose para renovar el pasaporte mexicano que se le había vencido, y anunció que deja Miami para volver a México. Asimismo, explicó las razones por las que se muda.

"Acompáñenme a arreglarme para sacarme la foto del pasaporte. Me lo estoy sacando porque me venció y porque me voy a ir a vivir a México unos meses", confirmó la ex conductora del programa “La mesa caliente”.

Luego de casi una década, Alix Aspe volverá a vivir en México.

Alix Aspe cree que es tiempo de regresar a su tierra natal después de casi 9 años de estar alejada, así poder disfrutar de su familia. "Es un buen momento para volver. A veces nos pasa, que se nos olvidan las cosas importantes de la vida. Y lo más importante para mí en este proceso es estar con la gente que amo. Cuando uno está pasando por procesos de cambio, lo mejor es estar con tu familia y la gente que te quiere", expresó la periodista.

Luego de casi una década de vivir fuera de México, reconoce que el paso que está dando es raro pero emocionante a la vez, y que no teme hacerle frente a este tipo de situaciones. "Estoy abrazando todos los cambios que vienen", dijo Aspe.

Alix confía que las decisiones que está tomando desde lo más profundo de su alma son las correctas, para que luego el universo haga su trabajo. "Aprendizaje del día de hoy: 'Confiemos en las decisiones del alma", finalizó la conductora mexicana.