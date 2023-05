¿Se llevan bien? Así es la curiosa relación entre Pedro Pascal y Oscar Isaac

En el último tiempo, Pedro Pascal y Oscar Isaac se convirtieron en actores aclamados por la audiencia. El chileno logró destacarse en producciones que fueron un increíble éxito, tales como The Mandalorian en Disney+ y The Last of Us en HBO Max. Mientras que el guatemalteco, sorprendió con todo su talento en Moon Knight de Marvel Studios.

Pero además de llamar la atención por sus capacidades para la actuación, las celebridades también lo hicieron por su característica relación. En más de una oportunidad, realizaron entrevistas juntos y hablaron sobre la divertida amistad que los une. ¡Te contamos todo sobre su vínculo a continuación!

Pedro Pascal y Oscar Isaac, amigos inseparables.

Las estrellas se conocieron por primera vez en 2005, cuando ambos fueron elegidos para trabajar en una obra de teatro. "Un espectáculo fuera de Broadway en el que recibíamos 500 dólares a la semana", recordó Pedro Pascal durante una entrevista realizada con Wired. Desde ese entonces, se volvieron amigos inseparables.

La audiencia logró descubrir su divertida relación gracias a una entrevista. Durante una charla con ET Today China, Oscar Isaac se refirió al amor que recibía por sus fanáticos y a la extraña forma en la que se referían a él en las redes sociales: “No sabía que los fans me llamaban daddy (papi), pero eso está bien, pueden llamarme daddy si ellos quieren. No me molesta.”

Al escuchar las palabras de su amigo y al ver la reacción viral de la audiencia, el actor de The Last of Us no dudó en responder: “¿Soy el papi más papi? Porque he estado viendo que ese título se lanza mucho a otras personas y solo quiero asegurarme de que soy el más papi de los papis. Oscar Isaac es el más papi. Está bien, él puede tener el título”.

Desde este suceso, ambos han realizado un sinfín de entrevistas juntos donde se puede ver la dinámica que existe en su relación y el gran vínculo que los une. Aunque siempre protagonizan momentos sumamente divertidos, también se animan a mostrar su lado más vulnerable y a hablar con mucho amor de su amistad.

“Quiero decir, ¿cómo podrías simplemente no enamorarte de él? Creo que es por eso que hay tanta buena voluntad, porque puedes sentir ese gran corazón estallando dentro de su pecho”, declaró recientemente Isaac en una entrevista con Empire, en la cual hablaban sobre el reciente éxito de Pedro Pascal.

Oscar Isaac y Pedro Pascal celebrando su amistad.

Para Oscar, el actor chileno es más que un amigo: ya es familia. “Él es mi familia. Y no tengo ni idea de la parte de la fama, solo veo a alguien que finalmente está recibiendo el reconocimiento que se merece”, aseguró con mucho orgullo frente a las cámaras.

Sin lugar a dudas, aquella relación que comenzó en 2005 no paró nunca de crecer. No solo el guatemalteco se animó a demostrar su amor y admiración por su amigo, sino que también la estrella chilena le dedicó palabras de puro cariño: “Siempre estaré ahí para ti, Óscar. Siempre”.