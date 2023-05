La divertida anécdota de Lola índigo el día que conoció a Chayanne

Los artistas del momento tienen algo en común: son todos veinteañeros que, hasta hace muy poco estaban del otro lado del escenario yendo a conciertos y siendo tan fan de los artistas como todos nosotros. En entrevista, Lola Índigo confesó que era una gran admiradora de Chayanne cuando era chica y que se sabe todas sus canciones, por eso, vivió un divertido momento el día que apareció en una cena y conoció al hombre que tanto suspiros le provocaba de más joven.

Lola Índigo estuvo de visita en La Resistencia para promocionar su nuevo álbum, El Dragón. Durante la entrevista con David Broncano, la cantante española contó cómo fue que conoció a Chayanne y causó furor con su divertida anécdota.

Lola Índigo compartió una divertida anécdota del día que conoció a Chayanne.

Con la simpatía que la caracteriza, Lola Índigo comenzó a narrar con lujo de detalles el momento que vivió con Chayanne durante los festejos por el casamiento de Lele Pons y Guaynaa. “Me hice amiga, en la despedida de soltera, de una muchacha. Al día siguiente vamos a cenar con la familia de Lele y aparece Chayanne”, explicó dando contexto a su anécdota. Luego dio algunos detalles de la breve conversación que tuvo con el cantante puertorriqueño.

Lola Índigo siempre fue una fanática de Chayanne.

Pero eso no fue todo. A continuación llegó la parte más divertida de su historia. “Y a la muchacha que tenía al lado, que era mi amiga, le digo ‘es que tú no sabes lo fan que soy de Chayanne, yo el disco rojo ese me lo sé entero’ y ella me dice ‘claro, es que papá es super guay y super humilde…’”

Sin embargo, lo más gracioso fue su comentario final. Ante el público presente, Lola Índigo hizo una reflexión sobre aquel incómodo momento con la hija de Chayanne. “Menos mal que le dije que me había escuchado el disco rojo, no que había sido mi primera fantasía erótica”, remató causando las risas del público presente.