Esta es la razón por la que Martha Higareda rechazó trabajar en una película con Robert Pattinson

Dicen que las grandes oportunidades de la vida se te presentan sólo una vez pero según Martha Higareda todo depende de la perspectiva con que se la mire, ya que dejarla pasar también puede significar que se abran otras puertas y te conduzcan al camino que realmente tenes ganas de transitar. La actriz recibió la propuesta de protagonizar una película junto a Robert Pattinson pero en en aquel momento no lo vio viable porque ella tenía muchas ganas de hacer cintas en su país y lo rechazó. ¿Se arrepiente de esta decisión?

Martha Higareda está viviendo un momento muy importante para su carrera, con su nueva apuesta cinematográfica, en la que una vez más quiso explorar el universo de la comedia con Fuga de reinas, cinta de la que es productora y que estrenó de la mano de Netflix. Con este éxito, la también actriz se sinceró en una entrevista y habló del momento del que más se arrepiente en su carrera.

Desde que estrenó su película en la plataforma de streaming, Martha puede asegurar que se granjeó otro éxito rotundo, ya que la película que protagoniza, al lado de Paola Núñez, Valeria Vera y Alejandra Ambrosi, rápidamente se convirtió en lo más visto en el país, por lo que Higareda está muy contenta.

Con su personaje, Martha tiene grandes aventuras, pero en la vida real no se queda atrás; la mexicana cumplió uno de sus sueños más grandes al poder trabajar al lado de Keanu Reeves o cuando fue rescatada por el galán, a quien pronto veremos convertido en Ken en la película Barbie, Ryan Gosling. Higareda ha pasado de todo y una de las experiencias que al final se le escapó de las manos fue tener la posibilidad de compartir créditos y set con uno de los galanes más codiciados de la Meca del Cine, nada menos que Robert Pattinson.

Martha hizo esta revelación durante una entrevista que tuvo en el podcast Guía del Hater. De acuerdo con lo que relató Higareda, todo se debió a su amor por trabajar en México. "En algún momento me ofrecieron una película con Robert Pattinson", reveló la actriz. Martha explicó que considera que su colega "se me hace últimamente ha dado un giro impresionante en su carrera, es muy buen actor".

Fue entonces que la tabasqueña reveló que fue lo que le impidió que se concretara su actuación al lado del protagonista de Crepúsculo. "Porque iba a hacer No Manches Frida no la hice (la cinta con Robert)", confesó. Por supuesto que la decisión fue muy buena, si se toma en cuenta el impulso que significó en su carrera, aunque compartió que sí hay un arrepentimiento.

"Me acuerdo que mi agente me preguntó: '¿Cómo es posible? Este es un proyecto que está muy padre, ¿por qué no lo vas a hacer?', y yo, 'porque me gusta mucho hacer películas en mi país'. Entonces en aquel momento él como que me metió la onda de 'a lo mejor te puedes arrepentir de esto'", mencionó Martha.

Higareda hizo un ejercicio de honestidad y aceptó que "yo creo que al final todos los caminos son perfectos y te llevan adonde tienes que estar". Además, Martha también confesó que al final de cuentas disfrutó de todas cosas que le trajo la producción en la que su coprotagonista fue Omar Chaparro. "¡No manches Frida me encanta!", finalizó.