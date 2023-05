Cuál fue el trabajo que Zendaya le robó a Gal Gadot

Cuando todo parecía indicar que el proyecto estaba en marcha con Gal Gadot como protagonista de la nueva película biográfica de Cleopatra, todos los cañones señalan que será Zendaya quien finalmente tome la posta del rol principal y se ponga en la piel de la faraona egipcia.

Esta sin dudas es una noticia que cambia varios planes, ya que en algún momento se habían filtrado varias imágenes previas de lo que sería este nuevo film pero todo se modificó por estas horas, y los rumores apuntan a que Zendaya ocupará el rol que deja vacante Gal Gadot.

Cuál es el personaje que Zendaya le arrebató a Gal Gadot.

Con esto también se produce el cambio de director, ya que Patty Jenkins no estará más al frente del proyecto y eso genera fuertes modificaciones, ya que la directora había trabajado con la israelí en Wonder Woman (2017) y Wonder Woman 1984 (2020).

Ahora, con la inclusión de Denis Villeneuve, famoso por su trabajo en Dune, el cambio también se da con esta llegada de la intérprete que además de haber sido parte de dicha película (personificó a Chani) también se hizo conocida por actuaciones en Euphoria y el Spider-Man de Tom Holland.

Este ambicioso biopic sobre un personaje tan legendario y enigmático como Cleopatra, se vuelve a estancar desde las primeras noticias allá por 2020. Ahora la película volvería a ser reversionada por los cambios de dirección que hubo.

Según publicó CQ, "La leyenda la retrata como una sirena seductora, olvidando que, por encima de todo, Cleopatra fue una astuta estratega y una negociadora ingeniosa, una gobernanta capaz de dirigir una flota, de suprimir una revuelta popular, de controlar las oscilaciones de la moneda y de combatir la hambruna de su pueblo".

Zendaya y Gal Gadot, en medio de la disputa por el mismo trabajo.

Con 26 años, Zendaya se ha convertido según la revista Time en una de las personas más influyentes del mundo en su lista anual de 2022. La joven actriz comenzó su carrera como modelo infantil y bailarina hasta que llegó a Disney Channel, para luego dar su salto definitivo a la fama con Marvel.

Por su parte, Gal Gadot tuvo un cameo en la reciente película de Shazam! pero las dudas por estas semanas giran alrededor de si seguirá personificando a Wonder Woman en futuras entregas del Universo de DC. Se rumorea que James Gunn está trabajando en una nueva historia de la superheroína con una versión más joven del personaje.