Cuál es el Trastorno Obsesivo Compulsivo de David Beckham que no lo deja descansar

Hace tiempo David Beckham se retiró del fútbol profesional pero tanto él como su familia jamás pasan desapercibidos y siguen dando que hablar. Próximamente llegará a la plataforma de Netflix una serie documental sobre la vida y carrera del ex deportista inglés y allí reveló varios detalles de su vida personal que acaban de salir a la luz como una forma de promocionar esta nueva producción. ¿Te imaginás de qué se trata?

David Beckham fue uno de los grandes astros del fútbol inglés al que representó de una manera muy elogiable a través de su gran pegada y una calidad que lo distinguía del resto. Supo brillar en clubes como el Real Madrid y el Manchester United. En el plano personal se casó con la Spice Girl Victoria Adams que rápidamente adoptó el apellido de su esposo. Juntos construyeron una vida llena de lujos en el centro de la escena del jet set.

Próximamente llega a Netflix la serie documental de David Beckham.

En ese contexto, el ex jugador de fútbol estrenará un documental centrado en su vida personal que estará disponible en la plataforma de streaming Netflix como se pudo confirmar de un tiempo a esta parte. En el programa de TV habrá documentos imperdibles de este hombre que supo brillar en el deporte más hermoso del mundo al mismo tiempo que capitalizó su figura de galán para completar un combo inconfundible que lo asemeja a las estrellas de Hollywood más populares.

David Beckham revela en el documental de Netflix que padece un Trastorno Obsesivo Compulsivo, TOC según los profesionales de la salud mental, en el que debe limpiar su casa hasta que quede todo brillante mientras el resto de su familia se concentra en descansar. El propio ex jugador de fútbol define a la perfección esta situación en primera persona.

En el documental, David Beckham revela que tiene manias y un TOC muy particular.

“Cuando todo el mundo está ya en la cama, me doy una vuelta y limpio las velas, ajusto la intensidad de las luces y me aseguro de que todo está en su lugar. Odio levantarme por la mañana y encontrarme tazas, platos y boles sucios. Pero es cansador tener que limpiar a fondo cada una de las velas”, remarcó el ex mediocampista inglés que también aseguró que limpia muy bien aunque su esposa no valore esta cualidad suya.

Parece ser que las velas son lo que más mortifica a Beckham en su persistente TOC: “Preparo la cera, limpio a fondo el cristal. Lo que más odio son esas manchas de humo que quedan alrededor de la vela... Lo sé, soy muy raro”, completó David Beckham sobre esta particularidad que salió a la luz adelantando algunas de las cosas que conoceremos sobre el inglés una vez que se estrene su documental en Netflix del que todavía resta saber cuándo llegará al Gigante del Streaming.