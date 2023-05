Con un vestido negro que marcó su cintura, Hailey Bieber se llevó todas las miradas en el evento organizado por Tiffany & Co

Hailey Bieber ya nos tiene acostumbrados a su elegancia en las alfombras rojas sin olvidar jamas sus toques de modernidad. Es que no sólo sabe a quien recurrir para los diseños que provocan suspiros sino que su faceta de modelo le entrenó el ojo para saber combinar por ella misma las prendas que puedan desatar una revolución. La semana pasada, Tiffany & Co organizó un evento muy especial y allí estuvo la esposa de Justin Bieber para desfilar con un vestido negro encantador que recordó al usado por el personaje Audrey Hepburn en los años ‘60.

Hay una prenda que se repite en el armario de Hailey Bieber por un buen motivo: la modelo suele apostar a menudo por vestidos negros lisos, consciente del potencial que un básico atemporal como este tiene. Y aunque últimamente parecen ser los diseños más cortos sus favoritos, anoche escogía por una pieza de corte algo más clásico. Un sofisticado conjunto con el que rendía homenaje a uno de los personajes más icónicos del cine, un gesto de lo más acertado si tenemos en cuenta el evento al que asistió.

Hailey Bieber sorprendió en la reinauguración de The Landmark luciendo un vestido negro al cuerpo imitando el que usaba Audrey Hepburn en Desayuno con diamantes.

Y es que ayer se celebraba en Nueva York la reinauguración de The Landmark, la tienda insignia de Tiffany & Co situada en la calle 57 de la Quinta Avenida, la misma que Audrey Hepburn contemplaba a través del escaparate en Desayuno con diamantes durante la famosa escena que abre la película. Un evento que contaba con invitados de excepción entre los que se encontraba Hailey, embajadora de la firma de joyería. No es de extrañar que para la ocasión rindiese un sutil homenaje al personaje de Holly Golightly, decantándose por un estilismo similar, pero en una versión mucho más moderna.

Hailey Bieber siempre elige el color negro para sus outfits más icónicos.

La fundadora de Rhode apareció con un vestido negro justo por debajo de la rodilla, como el que lucía la intérprete en la cinta de 1963: una silueta entallada de escote redondo y tirantes, que acompañó con accesorios y complementos totalmente actualizados. A las puertas de la tienda pudimos verla posar con unos mules de tacón medio, las sandalias informales que triunfan esta temporada en el street style. Agregó también unas gafas de montura cuadrada y estrecha, un toque totalmente a contraste con el clasicismo que las joyas de diamantes y el pulcro moño de invitada aportaban.

Holly Golightly como Audrey Hepburn.

Un look ideado por la estilista Karla Welch, la constructora de imagen que también viste a otras celebrities como Gal Gadot o Tracee Ellis Ross. El conjunto de Hailey estaba inspirado en una de las propuestas que Versace mostró sobre la pasarela hace unos meses. Se trata de un vestido perteneciente a su colección Otoño/invierno 2023, en la que destacan precisamente algunos guiños a la década de los 60. Sin duda toda una fuente de inspiración para un evento como este.