Canchas de tenis, piscina, jacuzzi y vista al mar: así es la lujosa mansión abandonada de Luis Miguel en Acapulco

Luis Miguel fue propietario de diversas mansiones distribuidas alrededor del mundo pero hubo una en particular que se hizo popular, no sólo por la serie de Netflix, sino porque el artista realmente la visitaba seguido y pasaba períodos largos de estadía allí. Estamos hablando de la lujosa casa de Acapulco, en una de las zonas más privilegiadas de México. No sólo era un terreno soñado, allí se construyeron canchas de tenis, una gran piscina y tenía salida al mar. ¿Qué sucedió con ella y a quién le pertenece ahora?

Luis Miguel construyó en el pasado una impresionante mansión en la exclusiva zona Diamante de Acapulco, que llegó a estar valuada en 106 millones de pesos en su época de esplendor. Actualmente, la lujosa propiedad se encuentra abandonada, pero tiempo atrás volvió a ser noticia gracias a los youtubers Mario Romero y Dulce Gipsy de la plataforma digital Badabun, quienes se aventuraron a explorar la casa en busca de detalles ocultos de la vida del Sol de México.

La famosa casa de Luis Miguel fue construida en los años 90 en un terreno de 36,000 metros cuadrados en Acapulco, uno de los centros turísticos más famosos del siglo pasado. En su momento, esta propiedad fue uno de los mayores símbolos de riqueza y lujo en México, con impresionantes vistas al mar y una gran cantidad de comodidades que incluían una piscina, canchas de tenis, un ascensor y una enorme habitación.

Sin embargo, a pesar de su impresionante belleza y tamaño, la casa ha estado abandonada durante muchos años. Desde su construcción, la mansión ha cambiado de dueño y ha sido el escenario de numerosos rumores y controversias sobre la vida de Luis Miguel.

A través de las redes sociales de Badabun, se difundieron imágenes del recorrido que Mario Romero y Dulce Gipsy realizaron por la mansión. Para llegar al interior de la casa, tuvieron que escalar una de las enormes paredes que custodian la privacidad de la propiedad y atravesar algunos obstáculos rocosos para llegar al jardín y a la amplia piscina frente al puerto de Acapulco.

Ya adentro de la casa, Dulce Gipsy se asombró con varios objetos encontrados, incluyendo muñecos de arlequines destrozados. También encontraron una cocina integral completamente equipada y una habitación con un impresionante clóset y un jacuzzi. La casa cuenta con cortinas muy altas y grandes ventanales que ofrecen vistas espectaculares al mar.

En 2013, Luis Miguel decidió vender su casa y lo hizo ese mismo año. En aquel entonces se supo que fue adquirida por una inmobiliaria propiedad de su amigo el empresario Jaime Camil y del tenor Plácido Domingo. Por ella pagaron 106 millones de pesos (unos 8,8 millones de dólares al tipo de cambio de la época), aunque se desconoce porque continúa en completo descuido.