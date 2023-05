Qué acabaría con el matrimonio entre Jennifer Lopez y Ben Affleck para siempre

Desde que la vida los volvió a unir y se dieron una nueva oportunidad en el amor, Jennifer Lopez y Ben Affleck son protagonistas de los principales portales de noticias del mundo Hollywood. Sobre todo si tiene que ver con el amor entre ambos, algunos conflictos que puedan surgir y secretos que van dándose a conocer.

Es por eso que, más allá de los proyectos personales y profesionales que encaren por diferentes caminos, hoy cada entrevista que dan hacen que a Jennifer Lopez le pregunten siempre por Ben Affleck, y viceversa.

Jennifer Lopez habló de lo que nunca le perdonaría a Ben Affleck.

Así las cosas, a la actriz de The Mother, que esta promocionando justamente esta última película en la que trabajó, le consultaron por los detalles más íntimos de la relación con su esposo. E incluso se animó a decir qué es lo único que jamás le perdonaría a él, en medio de tantos rumores de crisis que existen alrededor de ellos.

Jennifer Lopez se presentó en el programa The View y respondió a todo, confesando ante los micrófonos que no pasaría por alto una infidelidad por parte de él. Eso, para ella, sería el final de todo.

“Creo que simplemente me iría”, explicó la intérprete de On The Flor al referirse a las infidelidades en las parejas, entendiendo que marcaría el final de su matrimonio.

“Sabes todo lo que necesitas saber. ¿Qué más necesitas saber? Esa es toda la información que necesitas”, se sinceró la artista, sabiendo que pueden haber muchas tormentas o discusiones pero que esa deslealtad no la podría perdonar.

Jennifer Lopez indicó que por su parte no aceptaría infidelidades de ningún tipo, así que por muy enamorada que se encuentre de Ben Affleck ese tipo de errores acabarían con toda su historia de amor y sería razón suficiente para separarse de él.

Tras su confesión, la cantante no dudó en llenar de halagos a su esposo al hablar de las virtudes que lo caracterizan como padre, además de hacer hincapié en el amor que siente por el actor de Batman. “Él es un padre increíble. Trae lágrimas a mis ojos. Sinceramente, es el mejor padre que he visto en mi vida”, expresó con mucha emoción.