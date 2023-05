Jennifer Lopez reveló el mayor remordimiento de su carrera artística

Todos conocemos a los mellizos Emme y Max, son como una extensión más de Jennifer Lopez, quien lleva a sus hijos a donde quiera que vaya. Los adolescentes de 15 años son fruto de su relación con Marc Anthony, dos padres exitosos, populares, artistas, reconocidos en todo el mundo, una fama inabarcable con la que siempre tuvieron que lidiar. Es por eso que la Diva del Bronx se abrió para revelar que su gran y mayor remordimiento es que sus niños hayan tenido que vivir eso sin haberlo elegido.

La actriz y cantante comparte la paternidad con su ex esposo, Marc Anthony, sin embargo,los adolescentes viven con ella y con su actual esposo, Ben Affleck, en Los Ángeles. “Creo que ser hijo de padres famosos no es algo que mucha gente pueda entender, y lo siento por ellos (sus hijos), porque no eligieron eso”, explicó Jlo en una entrevista con Audacy.

Jennifer Lopez admitió que siente remordimiento porque sus hijos crecieron con dos padres celebridades.

Aunque la cantante no ha hablado “mucho” con sus hijos al respecto, ellos ya empezaron a expresar cómo “los tratan” por tener padres famosos. “Así que cuando entran en una habitación, eso es lo que (la concurrencia) piensa, no los ven por quiénes son y creo que debe ser algo realmente difícil para ellos, así que me encantaría protegerlos de eso”, puntualizó.

La actriz, quien se encuentra en plena promoción de su nueva película The Mother, habló sobre lo complicado que le resulta ver a Emme y Max ser señalados por extraños. “Ser juzgados por personas que ni siquiera conoces, de alguna manera, es realmente duro para ellos, crecer y ser ellos mismos, es como si supieran que hay una lente sobre ellos, y eso es complejo”, afirmó. “Probablemente no sea muy identificable decirlo, porque muchos no lo comprenden. Están como: ‘OK, así que eres una celebridad y tus niños, bla, bla, bla’, ¿cierto?”, añadió.

Emme y Max son los mellizos que tuvieron juntos Jennifer Lopez y Marc Anthony.

Jennifer reflexionó: “Todo el mundo tiene que lidiar con ser intimidado. No importa quién seas, te pueden intimidar”, dijo. “Pero… saben que tienen una lente encima, y eso es difícil. Pero lo es, es engorroso para ellos, creo. Yo les hice eso. Y así que, ya sabes, de nuevo, tenemos esta culpa como madres, es como lo que hacemos y lo que trajimos a sus vidas”. A pesar de la culpa que siente, Lopez no planea proteger a Emme y Maximilian de todo lo negativo. “El dolor es necesario. El dolor es realmente bueno”, explicó. “El dolor te hace sentir un poco como un guerrero cuando lo superas”.

“Quiero que (experimenten eso) y que sean ellos mismos sin pedir disculpas, que se mantengan firmes en su propia verdad y poder, y eso es lo que deseo inculcarles, por eso no tengo que resguardarlos de nada, ellos pueden (hacerlo solos)”, agregó la artista.

Hoy los mellizos tienen 15 años y manejan muy bien la fama de sus padres.

Jennifer Lopez habló de la relación que sus hijos Emme y Max mantienen con su padrastro, Ben Affleck. “Adoran a Ben. También es una figura paterna maravillosa para ellos. Él tiene sus propios tres hermosos hijos y luego estamos nosotros, y él es fantástico”, dijo a Hoda Kotb del programa Today. “Realmente acepta el desafío de lo que es y lo que significa, y lo aman, lo aprecian y yo también”, agregó Jennifer.