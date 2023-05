Erik Rubín reveló que fue víctima de un secuestro express.

En una reciente entrevista con el periodista de espectáculos Yordi Rosado, Erik Rubín reveló que hace un tiempo fue víctima de un secuestro express, pero que gracias a su fama los captores lo reconocieron y lo liberaron. Sin embargo, el ex de Andrea Legarreta admitió que llegó a temer por su integridad física

En la conversación, el ex integrante de “Timbiriche” realizó nuevas y fuertes declaraciones sobre varios aspectos de su vida, pero lo que más llamó la atención fue la anécdota del secuestro, que causó el alboroto entre sus fans ya que nunca había hablado sobre este hecho en particular.

Durante el secuestro, Erik Rubín temió por su integridad física.

El tema del secuestro saltó cuando Yordi Rosado le preguntó a Erik cuando se había dado cuenta que ya era famoso, y el cantante le contestó que cuando los policías le perdonaban las multas por exceso de velocidad al reconocerlo como integrante del grupo “Timbiriche”. Aunque también señaló que la fama le había jugado malas pasadas, como por ejemplo las peleas que fue protagonista con otros jóvenes cuando llegaba a ciertos lugares y todos estaban celosos porque atraía la atención de sus novias.

Luego, Erik Rubín comentó que su fama también lo había salvado de un secuestro express. Sorprendido, Rosado le pidió que cuente detalles de lo que había ocurrido en ese hecho.

A Erik Rubín lo liberaron del secuestro express por ser famoso.

“Sí, todo ocurrió en el Pedregal con un amigo, nos frenamos para el tope y ellos se lo volaron, se cruzaron y se bajaron con las pistolas ‘a ver pa’trás, y nos fuimos para atrás y ahí estuvimos, nos interrogaron, pero igual me reconocieron estos cuates y me dicen ‘de haber sabido que eres tú, ni te hacemos nada, a ver tu reloj’ traía un Swatch y me dice ‘¿neta un Swatch? Ah pues está chido’ se lo di, pero corrí con mucha suerte, nos trajeron vuelta y vuelta, pero ya después buena onda, en ese tiempo yo andaba rotísimo y ni a tarjeta llegaba, pero como que nos vieron y se alivianaron, pero te asustas muy cabr…”, contó el productor musical. Para finalizar su relato, Erik Rubín señaló que los delincuentes decidieron soltarlos y les dejaron todas sus pertenencias y hasta recordó que se despidieron con un “nos vemos, cuídense”.

Erik confesó que temió por su integridad física, pero que no había sido la única vez que estuvo en riesgo, ya que reconoció que estuvo a punto de perder la vida en un accidente de motos porque le gusta manejar a altas velocidades, pero admitió que ahora trata de cuidarse más al momento de conducir.