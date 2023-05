Tregua: Priscilla Presley y su nieta llegaron a un acuerdo millonario por la herencia de Lisa Marie

Todo lo que rodeó la vida de Elvis Presley siempre implicó una constante polémica. Mientras el músico estaba con vida y luego de perderla todo lo vinculado a él encontraba la manera de ser noticia. El nombre del legendario Rey del Rock and Roll estuvo en boca de todos luego del estreno de su biopic, interpretado por Austin Butler, que fue un éxito de taquilla, pero a los pocos meses falleció Lisa Marie Presley, su única hija y dueña de una fortuna millonaria que desató la guerra familiar: Priscilla VS su nieta Riley Keough.

Priscilla Presley, viuda de Elvis Presley llegó a un acuerdo con su nieta Riley Keough tras la disputa que sostuvieron con respecto al testamento de su hija Lisa Marie, fallecida el 12 de enero pasado. La hija del llamado Rey del Rock and Roll murió a los 54 años en Los Ángeles, California, víctima de un paro cardíaco. Semanas después, Priscilla demandó a su nieta Riley Keough, debido a que su hija dejó un fideicomiso millonario a nombre de hijos y ella exigía algún tipo de apoyo.

Priscilla Presley y su nieta, Riley Keough, llegaron a un acuerdo millonario por la herencia de Lisa Marie.

De acuerdo con el portal TMZ, la viuda de Elvis recibirá una cantidad de dinero millonaria por parte de sus nietas y también se quedará con la mansión Graceland, lugar donde vivió el reconocido intérprete de temas como Can't Help Falling in Love. La mamá de Lisa Marie Presley indicó en su alegato que el documento que la dejaba fuera del fideicomiso tenía inconsistencias en la firma de su hija y en la fecha cuando, aparentemente, se llevó a cabo el contrato.

Sin embargo, al darse a conocer este acuerdo, el abogado de Priscilla comentó que ahora todos los consanguíneos se encuentran satisfechos por llegar a esta resolución.

Ahora todos los miembros de la familia Presley se encuentran satisfechos con la herencia.

“Las familias están felices. Todo mundo está contento y también están emocionados por el futuro”, comentó al respecto. Mientras esto sucede Priscilla trabaja en la serie animada Agent Elvis en la que prestará su voz. ¿Habrá llegado realmente la paz en la familia del mítico músico?