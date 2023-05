Qué dice la carta que Frank Sinatra le envió a Luis Miguel en 1996

La vuelta de Luis Miguel a los escenarios reavivó la enorme popularidad que desde siempre tuvo el cantante. Cada vez se van conociendo más y más detalles de la vida del cantante, y por estas horas se dio a conocer una carta que el mítico Frank Sinatra le escribió en 1996.

Esta historia la dio a conocer el propio Luis Miguel, que sorprendió a sus seguidores al revelar en sus redes sociales que el mítico cantante norteamericano le envió un escrito en el que reconoce todo su talento y potencial.

Luis Miguel mostró la carta que recibió de Frank Sinatra en 1996.

Para aquella época, el Sol de México ya era una artista hiper consagrado. Tenía 26 años y ya había hecho giras por todo el mundo. Sin embargo, recibir ese mimo por parte del gran Frank Sinatra fue la frutilla del postre.

“Querido Micki: durante años ha sido halagador escuchar a jóvenes cantantes hablar sobre el nuevo Frank Sinatra. Fue aún mejor cuando escuché de un joven en México que no tenía comparación con nadie”, comienza el texto.

“Cuando te conocí en México y de hecho escuché tu voz, me di cuenta de que eres un artista original, un tremendo talento y que tampoco está nada mal de mirar. Felicitaciones por tener tu estrella en el 'Paseo de la Fama'. Estoy seguro de que vendrán muchas más”, continuó el mítico cantante de My Way.

Luis Miguel y Frank Sinatra se conocieron en 1995, cuando el mexicano fue uno de los artistas internacionales invitados a la celebración televisiva del onomástico del estadounidense.

De leyenda a leyenda: De Frank Sinatra a Luis Miguel.

El intérprete de La incondicional fue el único artista latino en acudir al evento, y luego de esa experiencia indicó que este concierto fue uno de los grandes momentos de su carrera ya que siempre fue admirador de Frank Sinatra.

De una leyenda de todos los tiempos hacia otro gigante, el elogio del intérprete de New York, New York es una caricia única para el alma de Luis Miguel. Es por eso que, después de tantos años, conserva esa carta como una verdadera reliquia.