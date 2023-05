La joven novia de Juan Osorio habló de la demanda por violencia intrafamiliar en su contra

Juan Osorio confirmó hace unos días que Emireth Rivera, con quien estuvo casado desde 2006 al 2015, le había entablado un proceso legal por un supuesto delito de violencia intrafamiliar. En un encuentro con la prensa, el productor televisivo reconoció que esta demanda lo tomó por sorpresa. Ahora, su joven novia, la actriz Eva Daniela habló de la situación por la que está atravesando el responsable de la telenovela “Amor Invencible”.

"Es sobre violencia familiar. Si estoy en ese asunto, pero como se comprenderá no puedo hablar nada al respecto hasta que no tenga una resolución. Por supuesto que me sorprendió, me conocen de todos estos años, no soy así. Pero obviamente, las personas nunca sabemos cómo reaccionan. Vamos a esperar que dicen mis abogados que están a cargo de esa situación y bueno, aquí estamos", había expresado días atrás Juan Osorio.

Eva Daniela, la joven novia de Juan Osorio, habló de la situación legal de su enamorado.

Por su parte, Eva Daniela reaccionó al conflicto legal en el que está envuelto su novio. "Esos temas los hablan y lo resuelven sus abogados", advirtió a los medios de comunicación.

"Todo bien. Conocen a Juan, yo más, es un caballero. Todo lo demás lo están resolviendo sus abogados. Como todas las parejas ¿no? Estamos pasando por todos los momentos apoyándonos. Como él me apoya a mí, yo lo apoyo a él", expresó la joven actriz.

Asimismo, Eva Daniela aclaró que Osorio es todo un caballero, y que nunca han pasado por algún problema de violencia, por el contrario, siempre la respalda, la cuida y está a su lado para lo que sea necesario, y es por ello que no duda en defender a su enamorado. "Él es un caballero en todos los sentidos. Un excelente hombre, un excelente ser humano. Lo conocen de años y la verdad nos ven muy contentos", comentó la actriz.

Juan Osorio y la actriz Emireth Rivera estuvieron casados desde 2006 al 2015.

"¿Qué puedo decir? Seguimos juntos después de tanto tiempo, muy felices, y sus actos hablan por sí solos. Siempre lo estoy apoyando como el gran hombre que ha sido conmigo", señaló Eva.

De la misma manera, Daniela aclaró que el pasado de Juan Osorio no es algo que le corresponda meterse ya que, lo que a ella le importa es lo que está viviendo en este momento a lado del productor. "No puedo hablar de un asunto que a mí no me corresponde. Tengo poco en la vida de Juan, lo que me importa es su presente, su pasado me tiene sin cuidado", finalizó Eva Daniela.