El desagradable momento que vivió Cristián de la Fuente en plena obra de teatro

El actor chileno Cristian de la Fuente vivió un incómodo momento en plena obra de teatro que se lleva a cabo en México, cuando una mujer subió al escenario con una actitud acosadora. El instante fue captado por algunos asistentes que grabaron el hecho, y en cuestión de minutos se ha viralizado en las redes sociales.

En el material se puede apreciar a Cristián de la Fuente realizando una escena de la obra que forma parte, “Los amantes perfectos”, donde camina entre el público con el torso desnudo recibiendo piropos, aplausos y gritos de parte de los espectadores. Sin embargo, el actor regresa al escenario y se coloca de nuevo la camiseta, mientras una mujer lo empieza a seguir por uno de los pasillos del teatro.

Cristián de la Fuente encabeza la obra "Los amantes perfectos" en México.

Cuando el chileno retomó su performance sobre el escenario, la mujer, cuya identidad se desconoce, también subió al mismo, y para sorpresa de todos los presentes, abrió su bolso y le lanzó un fajo de billetes a Cristián de la Fuente.

El actor, quien no sabía muy bien que estaba pasando, se retiró del escenario por una puerta lateral hasta que finalmente el personal de seguridad intervino y se hizo cargo de la situación.

Cristián de la Fuente fu acosado por una mujer en plena obra de teatro.

De acuerdo a lo reportado por el periódico “El Heraldo de México”, la presentación donde se produjo el acoso al protagonista de telenovelas exitosas como “Soñar no cuesta nada” y “Amor bravío”, tuvo lugar en Irapuato, Guanajuato, sin que el incidente pasara a mayores. Cabe recordar que la obra de teatro que encabeza Cristián de la Fuente cuanta con la participación de importantes figuras de la actuación como Victoria Ruffo, Jorge Salinas, Sherlyn, Pablo Montero e Ivonne Montero.

Luego de que terminara la obra, Cristián habló con la prensa de lo que había ocurrido durante la presentación. "Fue como divertido, ojalá y la señora lo done para alguna fundación o algo...", dijo el actor de 49 años. Por otro lado, una periodista le dijo que la señora le había ofrecido ese dinero para pasar un rato juntos. "Eran para ti, para una noche linda", expresó la reportera a lo que el también conductor chileno respondió con humor: "no, no, no, mi cuerpo no está a la venta".