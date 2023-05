Bárbara Mori habló de su adicción al alcohol

La uruguaya Bárbara Mori, quien ha triunfado en exitosas telenovelas en México, siempre habló de frente, y en diversas oportunidades se refirió a los difíciles pasajes de su vida teniendo que lidiar con un padre alcohólico y violento. Asimismo, no ha ocultado algunos conflictos que vivió con su expareja, el también actor Sergio Mayer. Es así que sin esconder nada, la actriz reconoció que su adicción por las bebidas alcohólicas la hicieron transitar por momentos muy oscuros, pero sin embargo, afortunadamente pudo dejar de tomar.

Bárbara Mori reveló que tuvo que lidiar con un padre alcohólico y violento.

"La razón por la que dejé de tomar fue porque cometí un error gravísimo, que fue serle infiel a mi novio con otra persona. Y yo en ese momento estaba como muy enojada con una pareja que había tenido porque me decía muchas mentiras. Sentía que no quería ser esa persona, es decir, yo me reflejaba mucho en esa persona y decía: 'Ya no quisiera ser él, ¿yo miento así? No quiero ser esa persona", revel+o la uruguaya al podcast “El rincón de los errores”.

Lo cierto es que Bárbara confesó que para lograr trabajar en ser mejor persona, primero tuvo que saber quién era realmente y quererse. "Logré construir mi amor propio, como darme cuenta del ser hermoso que habita dentro de mí, amoroso, como que comencé a construir con esta maravillosa mi vida desde otro lugar", reveló.

Barbara Mori ya está completamente rehabilitada y disfrutando de un gran momento personal y profesional.

"Este momento, donde estoy hoy, donde me siento más feliz que nunca, más satisfecha que nunca con la persona soy, la actriz que soy, con la madre que soy. Claro, me falta mucho trabajo y hay muchas cosas que siguen apareciendo ahí", admitió Mori.

Sin lugar a dudas, debido a todo lo que vivió con sus experiencias pasadas, Bárbara Mori aprendió a sanar las heridas. Desde 2018, mantiene una relación sentimental con el director y productor mexicano Fernando Rovzar, y las propias palabras de la actriz, ahora está "disfrutando de lo que ha construido a nivel personal y profesional”.