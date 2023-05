Quiénes son los candidatos a ser el nuevo Superman de DC

La renovación del Universo DC en cuanto a los superhéroes de su franquicia sigue activa, y varios movimientos han comenzado a darse desde que se anunció que Henry Cavill no continuará como Superman dentro de los futuros proyectos. Entonces surge la incógnita: ¿Quién será el nuevo Hombre de Acero?

La llegada de James Gunn, luego de terminar su ciclo con Marvel y pasarse al Universo DC, genera muchas expectativas. Y una de sus misiones más importantes será encontrar al nuevo Superman.

Henry Cavill personificó a Superman por casi diez años en el Universo DC.

Durante las últimas películas, el hijo pródigo de Krypton estuvo personificado en la piel de Henry Cavill, en filmes como Man of Steel (2013), Batman v Superman: Dawn of justice (2016), Justice League (2017), Zack Snyder's Justice League (2021) y Black Adam (2022).

Pero ahora el proyecto que tendrá James Gunn para seguir con esta renovación de héroes será 'Superman Legacy' que promete poner patas arriba el Universo DC con la primera piedra del arco cinematográfico titulado 'Dioses y monstruos'.

El reconocido medio The Hollywood Reporter desliza que se filtró una lista de posibles candidatos que cumplen el perfil del director, una nómina que encabeza David Corenswet. Sería un cambio de estilo, a un Clark Kent más rejuvenecido, y con un actor que viene de buenos proyectos como Hollywood, The Politician y Pearl.

La publicación detalla que David Corenswet estaría a tan sólo unos pocos días de participar de una prueba de cámara en los estudios Warner, algo que si sale bien confirmaría su contratación.

David Corenswet, el principal candidato a ser el Superman de James Gunn.

En la lista había otros candidatos, que en su momento sonaban mucho pero que quedarían relegados como el australiano Jacob Elordi (Euphoria) y los británicos Tom Brittney (Greyhound: en la mira del enemigo) y Andrew Richardson (Extrapolations).