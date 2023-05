De qué trabajó Johnny Depp antes de ser una estrella

Johnny Depp se desempeñó en una multitud de diferentes trabajos antes de convertirse en una estrella de Hollywood, pero ninguno lo marcó tanto como su experiencia siendo vendedor telefónico. ¿De qué? De bolígrafos y demás artículos, como parte de una industria a la que jamás hubiésemos pensado que pudiera estar relacionado.

A pesar de confesar que se sentía avergonzado por forzar a la gente a comprar cosas innecesarias, Johnny Depp admite que esta también fue la primera vez que tuvo que actuar para ganar algo de dinero.

"Vendía bolígrafos por teléfono. Pero la clave del asunto era que tenías que llamar a un extraño y decir algo del estilo: 'Hola, ¿cómo estás?'. Y acto seguido tenías que inventarte una historia del tipo: 'Soy Edward Quartermaine de California. Cumples los requisitos para ganar este reloj antiguo o un viaje a Tahití'", detalló el actor en una nota a Interview.

Luego, admitiendo cuánto le valió esa experiencia, Johnny Depp continuó: "Les prometías que ganarían un montón de cosas si compraban un ridículo reloj. Era horrible. Pero en realidad, creo que fue mi primer contacto con el mundo de la actuación".

Pero lo cierto es que, más allá de con el tiempo logró aprender bastante del oficio, no pudo evitar sentirse culpable y terminó boicoteando su propia venta. ¿Qué pasó? En un ataque de arrepentimiento, convenció al cliente de no seguir adelante con dicha compra.

"Vendí una sola cosa, un gran paquete de bolígrafos a un tipo cualquiera. Pero después no paraba de preguntarme acerca del viaje a Tahití, y yo me sentía tan culpable que le dije: 'Amigo, no quieres esta mierda de bolígrafos. Es una estafa. El reloj antiguo está hecho de cartón prensado. No vas a ir a Tahití. Lo siento'. Y lo convencí para que se echara para atrás", se sinceró.

A pesar de que caracterizó su trabajo como un fraude, Johnny Depp está confiado en que esa experiencia lo ayudó para comenzar a dedicarse a lo que realmente quería hacer en la vida.

Luego de su paso como vendedor de bolígrafos, la estrella comenzó a trabajar como mecánico en una gasolinera, hasta que apareció el actor Nicolas Cage y lo llevó al mundo del espectáculo.