Dwayne Johnson abrió su corazón y hablo por primera vez sobre los distintos momentos que tuvo que enfrentar la depresión

En los últimos años, la salud mental fue ganando terreno hasta convertirse en la principal causa de los padecimientos de los seres humanos para dejar de ser un tema tabú. Hoy ya nadie siente vergüenza al contar que tiene tantas sesiones de terapia al mes o ha consultado con un médico psiquiatra. Al principio, el actor Dwayne Johnson no sabía lo que ocurría con sus repentinos cambios de ánimo hasta que lo comprendió y hoy puede hablar abiertamente sobre la depresión y hasta dar consejos a sus fanáticos sobre cómo tratarla.

Dwayne Johnson reveló que ha tenido múltiples episodios de depresión a lo largo de su vida. Al hacerlo, aprovechó para lanzar un llamado a hacer consciencia sobre la importancia de la salud mental. La revelación llegó durante una aparición del actor en el podcast The Pivot. Ahí, mencionó que la primera vez que se sintió deprimido fue durante sus años de universidad.

Dwayne Johnson habló por primera vez de su depresión.

Además, compartió que, al lidiar con esto, no sabía que podía tener apoyos para sentirse mejor: “No quería ir a la escuela. Estaba dispuesto a irme. Dejé la escuela. No hice exámenes parciales y me fui. Pero lo interesante, en ese momento, es que yo no sabía lo que era. No sabía lo que era la salud mental. No sabía lo que era la depresión. Sólo sabía que no quería estar allí, que no iba a ninguna de las reuniones del equipo, que no participaba en nada”.

De hecho, el intérprete de Jumanji: En la selva confesó que tuvo periodos depresivos durante otras etapas de su vida, y que esto es algo que le ha servido para darse cuenta de que siempre es bueno estar acompañado de alguien para sobrellevar los días de tristeza.

"La Roca" se sintió deprimido en varios momentos de su vida.

En este sentido, “La Roca” destacó el papel tan importante que han jugado sus hijas y sus amigos en el proceso. El ex luchador, quien en los últimos años se ha caracterizado por sus su carisma y optimismo en pantalla, agradeció que ahora ha podido salir adelante. “Años después, volví a pasar por ello cuando me divorcié. No sabía lo que era. Años más tarde, alrededor de 2017 o así, pasé por un poco más. Sabía lo que era en ese momento, y por suerte, en ese momento, tenía algunos amigos en los que podía apoyarme, y decir: ‘Sabes, me siento un poco tembloroso ahora. Tengo una pequeña lucha en marcha. Estoy viendo un poco de gris y no el azul'".

Para superar la depresión, Dwayne Johnson se apoyó en su familia y amigos.

Al hablar sobre su depresión, Dwayne Johnson, quien nunca se había expresado de manera tan íntima, también utilizó su cuenta de Instagram para ofrecer un noble consejo al respecto: “Como hombres, no hablábamos de ello. Agachábamos la cabeza y lo superábamos. No era sano, pero era lo único que sabíamos hacer. Si estás pasando por tu propia versión del bienestar mental que se convierte en un infierno mental, lo más importante que puedes hacer es hablar con alguien. No se puede arreglar si te guardas ese dolor dentro. Tener el valor de hablar con alguien es tu superpoder. Perdí a dos amigos por suicidio. Habla con alguien. A pesar de cómo te sientas, nunca estás solo”.