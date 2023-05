Estos son los nuevos participantes de la versión mexicana de “La Casa de los Famosos”

Ya está casi todo listo para que la versión mexicana del polémico reality show “La Casa de los Famosos” salga al aire el próximo 4 de Junio por el canal “Las Estrellas”. Es por ello que se están dando nuevos detalles en lo que respecta al programa que promete replicar el éxito obtenido en Estados Unidos con las tres temporadas ya emitidas.

Una de las cosas que más intriga a los fans es que famosos estarán conviviendo dentro de la casa. Lo cierto es que ya están confirmados algunos de los nombres que serán parte del show.

Dos de los participantes confirmados para ingresar a la casa son el creador de contenidos Pablo Chagra y el actor Paul Stanley.

Uno de ellos es Paul Stanley. "Y si mi brillo te molesta, ponte lentes, papi", dice el conductor en su video de presentación, donde deja en claro que no se quedará callado y está dispuesto a decir todo lo que piensa desde el día uno de su entrada a la casa.

Así también han confirmado la presencia del creador de contenidos Pablo Chagra, y en el programa “Cuéntamelo ya” han revelado la participación de Raquel Bigorra. "A mí no me cae bien la gente aburrida. Todas las casas necesitan alegría y sandunga. ¿Será que por eso me llamaron?", anunció la conductora de Televisa quien ya tiene todo preparado para ser parte de “La Casa de los Famosos México”.

La conductora cubana Raquel Bigorra será parte del exitoso reality show.

Con respecto a las celebridades que estarán a cargo de presentar, informar y reportar lo que ocurre en el reality se encuentran dos conductoras que prometen realizar un gran trabajo en esta novedosa producción.

Hace unos días Galilea Montijo confirmó en sus redes sociales que será la presentadora del show. "Los invito a un reality nunca antes visto", dijo de lo más emocionada en su presentación.

Montijo estará acompañada de Diego de Erice en este nuevo proyecto televisivo, quienes además, contaran con la colaboración de Odalys Ramírez reportando los acontecimientos que vayan sucediendo dentro de la casa. "Estaré acompañándote en las galas", anunció la colaboradora quien ha sido parte de exitosos programas como “Cuéntamelo ya”, “Primero Noticias” y “La Voz de México”.