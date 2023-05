Enrique Iglesias cancela concierto en México por problemas de salud

Enrique Iglesias debía presentarse este fin de semana en un Festival de Música en México, sin embargo, a último momento, el exitoso cantante anunció a través de sus redes sociales que canceló su presentación debido a que estaba atravesando por un serio problema de salud.

Los fans quedaron desilusionados y molestos por la cancelación del show de Enrique Iglesias en México.

Utilizando sus historias de Instagram y su cuenta de Twitter, el hijo de Julio Iglesias explicó los motivos por los que se vio obligado a suspender su presentación en México. "Queridos fans, muy a mi pesar me será imposible presentarme en el show de México esta noche. Tengo neumonía y los doctores me han aconsejado reposo absoluto y prohibido subirme al avión. Estoy francamente triste por lo que significa la cancelación de este show en un país que me ha dado tanto. Espero recuperarme rápido y poder volver a estar con ustedes en plena forma muy pronto. Les pido mil disculpas y les mando un fuerte abrazo a todos mis fans”, escribió el artista.

Asimismo, los organizadores del evento dieron a conocer que reembolsarían el dinero de las personas que no asistieran al concierto ya que se trataba de una participación especial del español.

Con este mensaje Enrique Iglesias anunció que suspendía su presentación en México.

Ante esta situación, los fanáticos reaccionaron molestos ya que la cancelación se produjo a último momento. "Terrible cancelar a última hora. Tus fans pagamos boletos buenos, caros, solo por ti, pare verte a ti", "¡Ah caray! Y ¿a poco apenas hace una hora iba a tomar el avión para México?", "tus excusas de dos pesos", "volé desde Mérida solo para verlo, en este festival, y vi que no vendría ¡¡¡cuando ya me bajaba del taxi!!! Justo en la entrada" y "no importa si nos quieren 'compensar' con 20 artistas... Nadie sustituye la carrera e importancia internacional de Enrique Iglesias", fueron algunos de los comentarios de los desilusionados fans.

Hasta el momento, Enrique Iglesias no ha dado mayores detalles de cómo se encuentra su estado de salud, pero lo cierto es que sus seguidores mexicanos quedaron con las ganas de ver en vivo al artista español.