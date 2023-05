Qué opina Shakira sobre las polémicas fotos de Clara Chía en su antigua mansión

Algunos medios aseguran que Shakira estaría muy molesta con unas fotos que se ha tomado Clara Chía, la actual pareja de su ex, Gerard Piqué, en su antigua mansión de Barcelona.

La cantante colombiana de 46 años está comenzando una nueva vida en la ciudad de Miami tras su dolorosa separación de Gerard Piqué, luego de doce años de relación y dos hijos en común. Sin embargo, a pesar de que ya ha tomado distancia de todo el entorno que rodea al ex jugador, aún siguen apareciendo algunos sucesos relacionados con su ex que la siguen lastimando.

Hace unos días se dio a conocer que Clara Chía Martí, la actual pareja de Gerard Piqué, se tomó una serie de fotos en el antiguo hogar de la barranquillera, en Barcelona, y esto no le habría caído nada bien a la cantante.

De acuerdo al portal español OKdiario, la intérprete de "Monotonía" se habría sentido afectada tras enterarse de que la joven ya está disfrutando libremente de lo que fue su hogar familiar.

“Las reacciones no se han hecho esperar. Esta noticia ha llegado a oídos de la artista, quien está cada vez más indignada. La cantante no quería quedarse en España, pero no entiende que Piqué use la casa a su antojo”, señaló el diario.

¿Qué piensa Shakira sobre las fotos que se tomó Clara Chía?

Según el medio español, Shakira habría tomado las fotos de Clara Chía como una provocación.

“La ex de Piqué ha descubierto que Clara se pasea por su casa con total libertad. Ha sido la provocación definitiva, pero tampoco puede hacer gran cosa. Shakira está viviendo en Miami y no tiene ninguna intención de regresar a su mansión de Barcelona”, cerró la nota el diario español.

Estas serían las fotos que andan circulando de Clara Chía en la exmansión de Barcelona de Shakira.

Cabe recordar que Shakira y Piqué se separaron en junio de 2022 tras 12 años de relación y dos hijos en común, Milan y Sasha, en medio de rumores de infidelidad por parte del exdefensor catalán.

Durante todo este tiempo, la artista se aferró a su música y sacó grandes temas que pronto se convirtieron en grandes hits, como la reconocida "Session 54" junto a Bizarrap.