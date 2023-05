Esto es lo que opina Ben Affleck sobre los looks de Jennifer Lopez

Son días muy intensos para la pareja feliz que protagonizan Ben Affleck y Jennifer Lopez. La actriz está en plena promoción de la película "The Mother" y también ha participado de la Gala del Met, siempre acompañada de hermosos looks y de la mano de su querido esposo.

En lo personal, ambos se encuentran muy bien, ya que la convivencia va como maravilla y saben respetar sus tiempos.

En una entrevista para el show "Live with Kelly and Mark", con Kelly Ripa y Mark Consuelos, los conductores le hicieron a JLo la pregunta que muchos de nosotros nos hacemos: ¿qué opina Ben sobre sus looks?

Esto es lo que opina Ben Affleck sobre los outfits de Jennifer Lopez

JLo reconoció en la entrevista que aunque su esposo no asiste a las pruebas de vestuario, siempre le pregunta su opinión sobre qué vestido le sienta mejor.

"Si me estoy vistiendo y vamos a ir a una alfombra roja o un evento grande, le preguntó '¿qué piensas este o este?'. Algunas veces no es lo que yo pienso, lo que es divertido", comentó la cantante a los entrevistadores.

Al preguntarle si Ben Affleck le gusta un estilo más sexy o prefiere otro tipo de atuendos, la también empresaria respondió:

"No es que prefiera una cosa u otra, me dice lo que le parece que me queda mejor en cada momento", manifestó la estrella, haciendo eco de la gran relación que hay entre ambos.

De todas formas, Jennifer Lopez sorprendió en la entrevista al contar que su esposo suele hacerle varias bromas en lo que respecta a sus diseños con "poca tela", algo habitual en su guardarropa.

"Algunas veces bromea '¿Dónde está el resto de la blusa?' Y yo… esta no tiene nada más", expresó entre risas la cantante al contar sus vivencias con su marido.

La historia de amor entre Ben Affleck y Jennifer Lopez

La historia de amor entre Jennifer Lopez y Ben Affleck comenzó en el año 2002 cuando se conocieron en el set de la película "Gigli". En ese momento, ambos eran dos de las estrellas más reconocidas en el mundo de Hollywood y su relación se convirtió rápidamente en noticia en todo el mundo.

La pareja se volvió inseparable y comenzaron a ser conocidos como "Bennifer" por los medios de comunicación y por sus fanáticos. Su romance fue muy apasionado y se les veía juntos en eventos públicos y en la alfombra roja.

En noviembre de 2002, Ben Affleck le propuso matrimonio a Jennifer Lopez con un impresionante anillo de compromiso de diamantes rosados ??de 6.1 quilates. Estaban planeando una gran boda, pero en 2003 anunciaron que habían pospuesto la ceremonia debido a la intensa atención mediática que rodeaba su relación.

A pesar de sus planes de matrimonio, Jennifer Lopez y Ben Affleck anunciaron en enero de 2004 que habían decidido cancelar su compromiso y poner fin a su relación. La noticia sorprendió a muchos, ya que parecían ser una de las parejas más sólidas de Hollywood. Jennifer Lopez y Ben Affleck se encuentran en su mejor momento.

Después de su ruptura, ambos siguieron adelante con sus vidas y tuvieron otras relaciones. Jennifer Lopez se casó con el cantante Marc Anthony en 2004 y tuvieron dos hijos gemelos antes de divorciarse en 2014. Por su parte, Ben Affleck se casó con la actriz Jennifer Garner en 2005 y tuvieron tres hijos antes de separarse en 2015.

En 2021, más de una década después de su ruptura, Jennifer Lopez y Ben Affleck volvieron a ser noticia cuando se confirmó que habían reavivado su relación. Fueron fotografiados juntos en varias ocasiones, incluyendo unas románticas vacaciones en Europa. La pareja confirmó su relación a través de una publicación en Instagram en julio de 2021.Casi un año después, en julio de 2022, por fin llegó el gran día que tanto habían soñado: dieron el sí en una ceremonia privada en Las Vegas y, al mes, en una espectacular fiesta celebrada en la mansión del actor en Georgia, Estados Unidos.