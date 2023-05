El espectacular cambio de look de Gaby Espino

La actriz venezolana Gaby Espino es una de las figuras más representativas del mundo del espectáculo latino, quien cuenta con una exitosa carrera por lo que su agenda siempre está ajustada con proyectos profesionales. Sin embargo, se hizo de tiempo para poder tomarse unos días y pasar el Día de la Madre en Miami junto a sus hijos, y además, sorprendió a todos con un espectacular cambio de look.

Lo cierto es que este cambio de imagen ha recordado a muchos a la Gaby Espino que comenzaba a dar sus primeros pasos en el ámbito de las telenovelas y se convertía, gracias a su talento, carisma y belleza, en una de las actrices favoritas de la audiencia.

Últimamente Gaby Espino lucía una larga cabellera rubia.

Cabe remarcar que Espino es propietaria de dos centros de bellezas en Miami llamados “Agave Beauty Bar”, y en el último tiempo la actriz ha optado por usar el cabello rubio desde la mitad de su larga cabellera.

Gaby Espino se caracteriza por no tenerle miedo a los cambios.

Asimismo, Gaby Espino se caracteriza por no tener miedo a los cambios y estar dispuesta a realizarlos si esto supone algo que será para mejorar. Así fue que la actriz utilizó su cuenta de Instagram para mostrar su nueva imagen a sus más de 13 millones de seguidores. "Qué rico estar aquí, estoy unos pocos días en Miami, así que sacándole el jugo. No he parado pero estoy feliz", expresó Espino.

"Ya quedé lista, mi pelito", mostró encantada con su nueva visita al estilista Enrique Guzmán, encargado de su cambio de look.

Los fans de Gaby quedaron encantados con el resultado obtenido que la hacer más a sus orígenes, ya que la también conductora, dejó atrás el rubio y su larguísima melena para lucir ahora una bastante más corta y color más oscuro en tono castaño.

Como era de esperarse, sus seguidores reaccionaron al nuevo look de Gaby Espino. "Años esperando que otra vez se pusiera así", "nunca más te cambies ese color", "se le ve muy bonito, se ve muy joven", "ese color sí le favorece", fueron algunos de los comentaros que recibió la actriz.