Un importante productor quiere que Adamari López regrese a las telenovelas: “apenas ella pueda, nuestras puertas están abiertas”

Antes de que Adamari López se haya convertido en una de las conductoras de televisión más queridas del mundo del espectáculo latino, ya había triunfado como actriz en exitosas telenovelas.

Fue así que López es recordada por interpretar a personajes como “Ofelia” en “Amigas y rivales” (2001), “Karina Ríos” en “Gata salvaje” (2003), “Ingrid” en “Bajo las riendas del amor” (2007) o “Rita” en su última telenovela en “Alma de hierro” (2008).

Desde que cerrara su ciclo en Telemundo, sus fans esperan que Adamari vuelva a los melodramas, y este regreso podría estar muy cerca. "Ya es tiempo de verla en la actuación", "ella fue una de las mejores actrices de su tiempo", fueron algunos de los comentarios de sus fanáticos.

Adamari López y Michelle Vieth en la telenovela "Amigas y rivales" (2001).

Asimismo, hace unos meses atrás, Adamari expresó su deseo de volver en algún momento a su faceta actoral. "Me gustaría. Yo creo que la actuación la disfruto mucho y de ahí hago catarsis en muchas cosas. A veces, a lo mejor no está chévere hablar así como de uno, pero yo pienso que yo soy una buena persona pero como toda buena persona también tengo mis momentos de coraje, de tristeza, de rabias y yo creo que a través de los personajes, porque sobre todo hago villanas cuando he hecho novelas, son un buen catalítico para mí para poder desahogarme de cosas personales sin hacerle daño a nadie. Esos personajes de villana en donde grita, llora y se desquita con otra gente al hacerlo en un personaje de una novela pues está como justificado y saco como esas rabias y al final drené por ahí y ya se acabó, entonces a veces esas cosas hacen falta. Llevo 10 años como conductora y a veces digo cuándo me viene ese proyecto otra vez en el que puedo sacar mis frustraciones y mis corajes", dijo en ese entonces.

El productor Carlos Bardasano desea poder trabajar con Adamari López en alguna telenovela.

La última telenovela que protagonizó Adamari López fue “Alma de hierro” (2009), donde compartió créditos con Alejandro Camacho y Blanca Guerra, y si bien han pasado más de diez años de su última participación en producciones de este género, los productores la tienen muy presenta aún.

Es así que el productor de exitosas producciones como “Si nos dejan” y la nueva versión de “Los ricos también lloran”, Carlos Bardasano, comentó al medio “People en Español” que admira a Adamari y que desea trabajar con ella en algún melodrama. "Soy muy fan de Adamari de la época de novelas y la extraño un montón. Apenas ella pueda, nuestras puertas están abiertas. Siempre me quedé con ganas de trabajar con ella y ahora quizás se nos da, nunca es tarde cuando la dicha es buena", expresó.