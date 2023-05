Juan Osorio reaccionó a la demanda de violencia intrafamiliar en su contra

El productor televisivo Juan Osorio y Emireth Rivera estuvieron casados desde 2006 al 2015. Ahora, su exesposa le ha entablado un proceso legal por un supuesto delito de violencia intrafamiliar. El actual novio de la actriz mexicana Eva Daniela reaccionó ante esta inesperada situación jurídica que debe afrontar.

El responsable de la telenovela “Amor invencible” aseguró que no esperaba esta demanda. "Es sobre violencia familiar. Si estoy en ese asunto, pero como se comprenderá no puedo hablar nada al respecto hasta que no tenga una resolución. Por supuesto que me sorprendió, me conocen de todos estos años, no soy así. Pero obviamente, las personas nunca sabemos cómo reaccionan. Vamos a esperar que dicen mis abogados que están a cargo de esa situación y bueno, aquí estamos", expresó Juan Osorio a la prensa.

La exesposa de Juan Osorio, Emireth Rivera lo demandó por violencia intrafamiliar.

Asimismo, el productor televisivo dijo desconocer las razones por las que llegó esta demanda luego de haber pasado varios años del final de su relación con Rivera. "Hay que preguntarle a Emireth, no a mí. En ningún momento me esperaba que fuera esto", dijo Osorio.

"Eso tiene otro trasfondo, pero bueno. Esas cosas no se mencionan hasta que no se termina legalmente un juicio. En el momento que pase algo, lo que sea, lo daré a conocer; nunca me he escondido", expresó Juan.

Juan Osorio se considera inocente de las acusaciones en su contra de su exesposa por violencia intrafamiliar.

Por otra parte, el productor aseguró que no le tiene miedo al proceso legal que su exesposa le inició ya que se considera inocente de las acusaciones en su contra. Sin embargo, esperará a ver que es lo que dicen las autoridades.

"Lo que me deja muy tranquilo es que soy una gente que, por años, me conocen como soy. Y me extraña muchísimo, pero no me sorprende porque hay resentimientos por lo que las personas tienen ese tipo de razones. Hay una cita de una audiencia y cuánto pase ya habré informado cómo vamos. El que nada debe, nada teme. Me siento muy tranquilo", finalizó Juan Osorio.