Falsa alarma: Clara Chía no tuvo intenciones de burlarse de Shakira

Hace unos días, trascendieron fotografías de Clara Chía posando en un balcón con una gran vista. Inmediatamente las postales se hicieron virales y los fans de Shakira aseguraron que se trataba de la antigua mansión en la que vivía la cantante en Barcelona junto a Gerard Piqué y sus hijos. Ahora, una cuenta fanática de la joven de 24 años publicó las pruebas que desmienten esta versión para detener el hater que ha recibido la actual novia del ex futbolista por esas instantáneas.

El pasado 2 de abril, Shakira y sus hijos Milan y Sasha dijeron adiós a Barcelona para iniciar una nueva vida en Miami, Florida lejos de Gerard Piqué. Trascendió que la casa, que para entonces dejaban, se pondría a la venta y que el exfutbolista sería el total beneficiario de la transacción según el acuerdo al que llegó con la colombiana para que ella se quedara con la guardia y custodia de los menores. Mientras esto se concreta, hace unos días se difundió en redes sociales que Clara Chía, habría entrado a la mansión de color blanco, donde alguna vez habitaron Shakira, Pique y sus hijos, para tomarse fotos desde el balcón.

De acuerdo con el periódico el Nacional de Catalunya la joven de 24 años se paseó por la residencia ubicada en la exclusiva zona de Ciudad Diagonal, en Esplugas de Llobregat, de Barcelona, para tomarse selfies en todos los rincones, entre ellos, la terraza en la que infinidad de veces Shakira se asomó para saludar a sus fans y agradecerles por su apoyo.

“¿No es el pequeño balcón donde había una bruja mirando a casa de los padres de Piqué?. Es la gran terraza superior con vistas”, explicó el medio al mostrar las imágenes que rápidamente se viralizaron en redes y que muestran a Clara Chía con suéter y gorro de lana.

Shakira en el balcón de su casa saludando a los fans que es estaban afuera de su casa. Con una sudadera con la leyenda ”Las mujeres ya no lloran las mujeres facturan„ Cabe destacar que adentro se llevaba a cabo el cumpleaños de Milan. Reina de la humildad pic.twitter.com/akBmnueD0T — Shakira World uD83CuDF0D (@shakiracarla) January 22, 2023

Sin embargo, hoy todo parece indicar que esas fotografías no fueron tomadas en la casa que alguna vez habitó Shakira con Piqué y que, de ser cierto, se frenaría el nuevo linchamiento que inició hace unos días en contra de la joven. La cuenta fan de Clara Chía y Piqué, @ClaGerFans, que publica de manera frecuente noticias positivas relacionadas con ambos, fue la encargada de desmentirlo y en su cuenta oficial explicó.

“Es tan obvio y evidente que NO son los mismos lugares. El balcón donde está Clara tiene azulejos, y los balcones de la ex casa de Gerard NO los tiene, Pero bueno, se ve que a la señora @Laura_Fa su inminente desempleo la tiene muy alterada y anda divulgando mentiras”, se escribió en el perfil y en directa aclaración hacia la periodista del programa Sálvame señalaba como responsable de continuar difundiendo ese rumor a través del podcast Las Mamarazzis.

Es tan obvio y evidente que NO son los mismos lugares. El balcón donde está Clara tiene azulejos, y los balcones de la ex casa de Gerard NO los tiene, Pero bueno, se ve que a la señora @Laura__Fa su inminente desempleo la tiene muy alterada y anda divulgando mentiras uD83EuDD37uD83CuDFFB??? pic.twitter.com/IiLd71RmR0 — ? CUENTA FAN ? Clara Chia y Gerard Piqué ? (@ClaGerFans) May 10, 2023

Como prueba de ello, mostró las pruebas: las fotos de Clara Chía y las de Shakira en el mismo lugar y cuyos alrededores no tienen ningún parecido.