Cristián de la Fuente comparte un sueño cumplido con su hija Laura

Hace poco más de un año el actor chileno Cristián de la Fuente y su familia atravesó uno de los momentos más dolorosos de sus vidas, cuando durante un asalto a automóvil, su hija Laura recibió un impacto de bala en la pierna por parte de los asaltantes. Pero gracias a la unión, el amor, la fortaleza y la voluntad de la joven, pudo recuperarse de manera positiva y con grandes resultados en un corto periodo de tiempo.

Si bien todavía se debe seguir cuidando la lesión, Laura ha sabido sobreponerse del traumático episodio vivido demostrando que con fuerza y corazón todo es posible. Es así que su padre Cristián de la Fuente presumió de un logro que alcanzaron juntos, y que es un sueño cumplido ya que tras el balazo que recibió su hija parecía imposible.

Laura, la hija de Cristián de la Fuente había recibido un impacto de bala en una de sus piernas durante un asalto a su automóvil.

Con alegría y emoción, el productor chileno compartió en sus redes sociales un conmovedor video que destaca lo valiente y luchadora que es su hija Laura.

"Cuando ese 10 de marzo del 2022 me preguntaste si ibas a volver a caminar un día y te dije: 'vas a volver a correr'. ¿Te acuerdas? Teníamos ese desafío pendiente. Correr juntos una carrera. La que fuera. No se pudo Viña y no se pudo la media maratón. Pero la distancia no era lo importante, lo importante era el desafío de hacerlo juntos algún día y lo hicimos", escribió Cristián.

Laura es un ejemplo de voluntad y superación.

A pesar de la lesión que tiene el conductor en el tobillo, resistió y llegaron juntos a la meta. "Costo y dolió, pero lo hicimos. ¡Eres un ejemplo de esfuerzo, dedicación, trabajo, resiliencia y FE! No hay nada ni NADIE que te pueda botar. Siempre te vas a levantar y vas a seguir adelante. Lo sé porque así siempre lo has hecho. Es un honor y un privilegio ser tu papá. Gracias por todo lo que me enseñas día a día. ¡Eres el ejemplo que TODO SE PUEDE!", continuó Cristián.

Y es que Cristián y Laura lograron correr 7 kilómetros y llegar juntos a la meta, hecho que fue celebrado por sus fans. Además, la joven ya está integrada también en su equipo de futbol femenino “Kenny Bell FC” donde seguirá dando catedra de fuerza y superación.