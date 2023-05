Con un mini vestido rojo fuego, la hija de Chayanne volvió a enamorar a todos

El nombre de Isadora Figueroa cada vez resuena más fuerte en el mundo del espectáculo, no sólo por ser la bella y simpática hija de Chayanne sino porque la joven heredó la pasión y el talento de su padre en la música y no piensa dar marcha atrás. No sólo revolucionó las redes sociales con su voz particular sino que, además, suma cada vez más seguidores por su faceta innata de modelo y de saber elegir cada prenda según la ocasión.

Isadora Figueroa es una de las artistas emergentes que camina a pasos firmes en la industria y que poco a poco instala su nombre a base de talento y carisma. La hija de Chayanne ha heredado de su padre el amor por la música y desde que se lanzó como artista con la canción Dime qué hago no ha parado de recibir halagos.

Isadora Figueroa se lució en la Red Bull USA con un mini vestido rojo.

Isidora Figueroa tiene 22 años y en sus redes sociales se presenta como “Artista. Me gusta escribir canciones y comer helado”. En su cuenta de Instagram acumula 479 mil seguidores, una cantidad que no deja de crecer desde que dio sus primeros pasos formales como figura pública ligada a la música.

La hija de Chayanne volvió a dejar sin palabras a sus seguidores con una nueva publicación en sus redes sociales. En esta oportunidad, Isadora Figueroa compartió una serie de fotografías en el marco de una fiesta organizada por Red Bull USA y en donde se lució con un mini vestido de color rojo.

El nombre de Isadora Figueroa cada vez resuena más en el mundo del espectáculo.

“Ella riendo”, escribió junto a una de las imágenes en la que se la ve en el baño y en la que puede apreciarse por completo el outfit elegido para la ocasión. Sin lugar a dudas, Isadora Figueroa se llevó todas las miradas con su elegante vestido con el que impuso tendencia y le dio más brillo a su hermosura.

El posteo de Isadora Figueroa en su cuenta de Instagram volvió a posicionarla entre las mujeres más bellas del ambiente musical y entre las que mejor sentido de la moda tienen. La sonrisa que ostenta da cuenta del carisma que la hija de Chayanne posee y que, al igual que su padre, se va convirtiendo en uno de sus característicos detalles.