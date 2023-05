Con su abdomen tonificado al descubierto, Lola Índigo lució un look de fiesta que nadie pudo ignorar

Hace tiempo Lola Índigo está en boca de todos, no sólo es popular en España, sino que el éxito de su música logró trascender y cruzar el océano cautivando también al público mexicano, chileno y argentino. Por eso, no es de extrañar las diversas colaboraciones que hizo en el último tiempo sumando más fans alrededor del mundo. Además de su estilo divertido y siempre de fiesta, otro rasgo que no se puede ignorar de la cantante es su energía y buena predisposición. No importa cuál sea el plan, ella siempre está lista para la ocasión y lleva consigo los mejores outfits.

En el último año, Lola Índigo logró un gran alcance y exposición de música y de sus bailes en sus videoclips, y varias certificaciones de discos platinos por varios sencillos. Además, en redes sociales la rompe y todos sus looks son tendencia. En la actualidad posee 2.1 millones de seguidores en Instagram, 12 millones de oyentes mensuales en su canal de Spotify y 772 millones de visualizaciones en su canal de YouTube. Sin dudas, con sus canciones, no solo marca tendencia en la industria musical, sino que también en el mundo de la moda con sus extravagantes y sensuales outfits.

Lola Índigo estuvo de fiesta y lució un look canchero y power que todas van a querer copiar.

Luego de unos de sus últimos shows en Madrid, Lola salió de fiesta con sus amigos y lució u pantalón holgado con estampado militar que dejaba ver las tiras de su ropa interior, y un top verde militar muy pequeño, que resaltaban su busto y dejaban a la vista su tonificado abdomen. Además, completó el look con una peluca muy larga y de color verde, la cual suele usar arriba del escenario.

Aunque su total look era muy llamativo, la cantante suele llamar la atención por su actitud arrasadora y su energía. En la publicación, agregó algunas fotos con amigos, bailando, bebiendo, gozando la música y hasta una en la tarima con el DJ. Sin dudas, Lola, no solo sabe como vestir para una fiesta nocturna, sino que también como disfrutarla.

Lola Índigo sabe cómo subir la temperatura en cualquier pista sola o acompañada.

En este momento, Lola está en plena presentación de su tercer álbum de estudio, El Dragón, el cual salió en abril de 2023. El mismo cuenta con 11 canciones y en su lanzamiento se posicionó en el puesto número uno de España. Además, logró certificación de oro por PROMUSICAE, siendo Discoteka con Maria Becerrra, Corazones Rotos con Luis Fonsi y El Tonto con Quevedo las más escuchadas.