Este es el curioso significado del nombre del bebé de Rihanna

Cuatro meses antes de que naciera el niño, el mundo entero conoció la noticia de que Rihanna esperaba a su primer hijo. Todo lo que sucedió a partir de entonces fue muy hermético, ya que el día del nacimiento no se filtró la información y no conocimos el nombre de la criatura hasta ahora, un año después. Un medio de comunicación obtuvo el certificado de nacimiento y reveló cómo había sido llamado y en homenaje a quién.

Rihanna había conseguido mantener en secreto el nombre de su hijo con A$AP Rocky durante casi un año, pero el secreto por fin salió a la luz a través de un certificado de nacimiento que obtuvo Daily Mail. El documento oficial revela que su niño se llama RZA Athelston Mayers y que llegó al mundo en el Cedars-Sinai Medical Center de Los Ángeles.

Parece que la intérprete de Umbrella ha querido hacer un homenaje al productor y rapero RZA, líder del grupo Wu-Tang Clan, cuyo verdadero nombre es en realidad Robert Fitzgerald Diggs, y también ha incluido un guiño al papá de su pequeño, cuyo segundo nombre es Athelston.

Los primeros rumores apuntaban a que el niño se llamaba Noah, pero en realidad Rihanna había dado pistas acerca de su nombre real: el pasado 5 de abril se la vio vestida con una camiseta negra de Wu-Tang Clan a la salida de restaurante italiano Giorgio Baldi de Santa Mónica mientras llevaba en brazos al sonriente niño, y en su armario hay muchas otras prendas que forman parte del merchandising del grupo.

Su pareja también es una gran fan del grupo y ha colaborado con Raekwon, uno de los miembros de ese colectivo, en la canción de 2015 Fly International Luxurious Art. La creadora de Fenty Beauty, de 35 años, dio a luz a su hijo el 13 de mayo de 2022, cuatro meses después de que se diera la noticia del embarazo. En ese momento fueron muy reservados con la identidad del niño hasta que Rihanna finalmente publicó un video de su hijo en Instagram.

Curiosamente, la cantante "siempre pensó" que se casaría antes de formar su familia “Ciertamente no voy a dejar que eso me impida ser madre”, declaró. "¿Quién diablos dice que tiene que ser así?", dijo la compositora en entrevista para la revista Vogue en abril de 2022.

La cantante de Shut Up and Drive también describió sus planes de ser "una pasajera tanto como la conductora" en la paternidad, y dijo: "Me van a enseñar más de lo que yo podría enseñarles. Y quiero que vayan por ello. Quiero ver quiénes son en el mundo, en quiénes se convierten”.

Si bien ella y el rapero, de 34 años, no estaban "planeando" concebir un bebé, tampoco estaban en contra de convertirse en papás. “Lo llamé adentro y se lo mostré”, recordó Rihanna sobre darle la noticia de su primer embarazo al rapero. “Luego estaba en el consultorio del médico a la mañana siguiente y comenzamos nuestro viaje”. El nombre del hijo de Rihanna fue puesto en homenaje al productor y rapero RZA y al propio A$AP Rocky.

Los músicos eran amigos desde hace mucho tiempo antes de que su relación tomara un giro romántico a principios de 2020. En febrero de 2023, la cantante reveló durante su actuación de medio tiempo del Super Bowl que ella y el rapero están esperando su segundo bebé.