El radical cambio de look de Aitana que dividió opiniones entre sus fans

Este 2023 parece ser el año de Aitana. A pesar de su ruptura con Miguel Bernardeau el diciembre pasado, la cantante jamás dio signos de tristeza y rápidamente se la relacionó con su colega, Sebastián Yatra. Asimismo, debutó en la pantalla de Disney+ en la serie La última con su ex pareja y ahora es miembro del jurado de La Voz Kids. Además de sus trabajos en la pantalla, la música no queda atrás. Recientemente estrenó Los ángeles y parece que se viene un nuevo video clip ya que compartió en las historias de Instagram un cambio radical de look del que hablaron todos sus seguidores.

Desde que Aitana salió de la academia de Operación Triunfo ha demostrado ser una de las cantantes más camaleónicas. La joven de 23 años se ha atrevido con diferentes peinados y colores, desde un negro azabache hasta el pelirrojo o una melena bicolor, así como una cabellera XL. Eso sí, unos cambios en los que no ha modificado su característico flequillo.

Aitana sorprendió a todos con un radical cambio de look.

La artista ha aprovechado sus trabajos discográficos para experimentar con su look. Hace solo unas semanas, sorprendía con un radical cambio con el que se despidió temporalmente de su larga melena. En el videoclip de Los Ángeles, Aitana aparecía con un corte bob despuntado y efecto mojado que impactó a sus fans.

Este martes, la cantante volvió a dejar boquiabiertos a sus miles de seguidores con dos looks en menos de 24 horas. Aitana publicaba en Instagram Stories una imagen suya en la que posaba con una melena larguísima, al estilo Rapunzel, que podría estar relacionada con su nuevo trabajo que presentará en las próximas semanas.

Luego de las extensiones súper largas al estilo Rapunzel, Aitana volvió a lucir un cambio en su cabello con un mechón rubio.

Pero horas después, compartía una publicación donde aparecía con su melena recogida en un par de moñitos de estilo desenfadado y un mechón rubio suelto en el lateral que dividió a sus fans. "Lo tuyo es otro rollo", "El rubio es un si", "espectacular" y "qué guapa otra vez con las mechas", expresaban algunos de sus seguidores en la red social.

No obstante, otros no acababan de entender este nuevo look que llamaba la atención por este mechón. "Parece una cana" o "Eres guapísima pero ese mechón rubio no me gusta", eran algunos de los comentarios negativos a este nuevo look que Aitana llevaba con un top con escote palabra de honor, una corbata y un bolso metalizado. También otra seguidora pedía más información sobre este cambio. "Necesito explicaciones de tu pelo", aseguraba.

El mechón rubio de Aitana fue bien recibido pero también tuvo críticas negativas.

Esta no es la primera vez que Aitana se atreve con la melena bicolor. Cuando presentó su disco 11 razones arriesgó con una melena castaña y rubia que copiaron otras celebridades como Cristina Pedroche.