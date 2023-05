¿Por qué Jacky Bracamontes rompió en llanto en el Billboard Mujeres?

Jacky Bracamontes fue la conductora de los Billboard Mujeres Latinas en la Música celebrado hace unos días, evento en el que se ha reconocido la labor exitosa de importantes emprendedoras en este ámbito. Ahora, la presentadora ha compartido a través de sus redes sociales los momentos más emocionantes que le tocó vivir durante esa velada.

Mostrando situaciones delante y detrás de las cámaras, Jacky utilizó su cuenta de Facebook para compartir un video recopilatorio de momentos acontecidos en el evento, en el cual se pueden apreciar risas, sorpresas y también lágrimas.

Jacky Bracamontes tuvo una labor espectacular en el Billboard Mujeres.

"Tantas cosas pasan en el backstage y que ustedes en casita no ven pero que yo les muestro. Canté, lloré, corrí y me cambié hasta cuatro veces de look. Les cuento un poco lo que fue esta gran noche dedicada a las mujeres", escribió Bracamontes acompañando el video que publicó.

Lo cierto es que el evento Billboard Mujeres estuvo cargado de momentos muy emotivos como la espectacular actuación que brindó Thalía o el premio a la “Mujer del Año” que recibió Shakira, quien se despachó con un discurso que hasta ahora sigue rebotando en los medios de comunicación especializados.

Jacky Bracamontes se emocionó con el discurso de la hija de la cantante colombiana Goyo.

Así es que, tras bambalinas, Jacky Bracamontes vivió un momento sensible y emotivo, al punto que rompió en llanto y tuvo que retocarse el maquillaje. "No puede contener las lágrimas", se escucha de fondo decir a la presentadora.

Y es que, la hija de la cantante colombiana Gloria Martínez, mejor conocida como Goyo, le dedicó a su mamá un emotivo discurso, por lo que Bracamontes quedó impactada. "La hija de Goyo y la mamá me hicieron llorar", expresó con ojos llorosos la presentadora.

La niña Saba, la hija de Goyo, se mostró orgullosa de su mamá, de quien aprende cada día a ser mejor persona, con unas emotivas palabras que brindo en el Billboard Mujeres. "Quiero agradecer a mi mamá por inspirarme siempre y animarme a perseguir mis sueños, te amo, mamá", expresó la pequeña.

Jacky Bracamontes, quien estuvo acompañada de sus tres hijas y su esposo Martín Fuentes, vivió una noche inolvidable y una de las experiencias más importantes de su carrera, donde detrás de cámaras también hizo de la velada una de las más emotivas para la querida conductora.