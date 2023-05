Lily Collins sufrió el robo de su anillo de bodas y otras pertenencias mientras se relajaba en el spa de un hotel

Lily Collins es una de las actrices más queridas del momento, no sólo por sus papeles icónicos en la pantalla grande sino por ser la intérprete de Emily in Paris, una de las series furor en Netflix y de las más vistas por los usuarios. Luego de tres temporadas, la plataforma anunció que este año se estrenará una cuarta entrega y antes de que comiencen los días de rodaje, la actriz se tomó unas semanas de descanso. Sin embargo, no pudo dejar el estrés atrás ya que fue víctima de un robo muy grande, no por la cantidad de objetos que le sacaron sino por el valor sentimental de cada uno de ellos.

Lily Collins disfrutaba en un spa de un hotel de lujo cuando al regresar de su sesión de relajación descubrió que algunas de sus pertenencias habían desaparecido, entre ellas, varios dispositivos electrónicos, su anillo de bodas y su anillo de compromiso. Durante el fin de semana, Collins se dirigió al spa del hotel en West Hollywood, California, y al regresar descubrió que le robaron sus pertenencias, según reportó el sitio de noticias TMZ se estima que las pertenencias suman la cantidad de 10 mil dólares.

Los funcionarios del Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles iniciaron una investigación sobre el robo y le dijeron al medio que no había señales de que forzaran la entrada de donde se sustrajeron los artículos. Los policías están revisando las imágenes de seguridad del hotel en busca de información que conduzca al arresto de los ladrones.

Collins de 34 años, se casó con el director Charlie McDowell en septiembre de 2021 en una impresionante boda de cuento de hadas en Dutton Hot Springs, Colorado. La estrella de Emily in Paris salió con McDowell durante más de un año antes de que la pareja se comprometiera en septiembre de 2020.

El anillo que McDowell le entregó a Collins cuando le propuso matrimonio es único y fue diseñado por él y la joyera Irene Neuwirth. La joya presenta un diamante de talla rosa rodeado por una banda de oro que le permite ver a través del diamante.

"Gracias por hacer el anillo más hermoso que he visto en mi vida", le escribió McDowell, de 37 años, a Neuwirth en Instagram, mientras que su futura novia agregó: "Muchas gracias desde el fondo de mi corazón por el anillo más impresionante".

Después de aceptar la propuesta de McDowell, Collins compartió la feliz noticia en Instagram, e incluso compartió con sus seguidores una mirada de la joya. “He estado esperando toda mi vida por ti y no puedo esperar para pasar nuestra vida juntos”, escribió en su perfil de Instagram en septiembre de 2020.